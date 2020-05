Chaque mercredi, sur notre chaîne YouTube, c’est Indie Story, notre chronique centrée sur la scène indépendante. Après Neversong, Bright Memory ou encore Cloudpunk, on se focalise sur Wildfire, un jeu de plateforme et d’infiltration en 2D développé par Sneaky Bastards et chapeauté par Humble Games.

Sorti le 26 mai sur PC, le titre nous propose de suivre un jeune homme qui vient de découvrir de nouveaux pouvoirs liés aux éléments, comme le feu et la glace. Après avoir vu son village brûler, il va devoir sauver ses compagnons tout en fuyant les gardes.