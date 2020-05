Chaque semaine, on vous propose un nouvel épisode d’Indie Story. Cette chronique, disponible le mercredi à 18 heures sur notre chaîne YouTube, s’attarde sur la scène indépendante. Ainsi, après le très sympathique Cloudpunk et le fougueux Bright Memory, on s’arrête sur Neversong, un jeu d’aventure et de plateforme sorti ce 20 mai sur PC.

Déjà accessible sur l’Apple Arcade depuis le début de mois, Neversong est développé par Thomas Brush et son équipe, créateur de l’énigmatique Pinstripe. On vous présente ainsi sa nouvelle production qui s’annonce être une belle petite trouvaille pour les amateurs du genre.