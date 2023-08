Test Les Sims 4 Vie Au Ranch : Toutes les nouveautés de l’extension

Si vous avez toujours rêvé de posséder votre propre cheval ou encore votre propre ranch, sachez que votre rêve peut devenir réalité avec la nouvelle extension des Sims 4 Vie au ranch, sortie fin juillet. Disponible à la quarantaine d’euros habituels pour ce genre de packs, cette nouvelle extension apporte plusieurs contenus, tous liés à la ferme et au ranch. On y a joué maintenant une vingtaine d’heures et l’on vous propose de découvrir ensemble les nouveautés majeures. Alors, prêt ou prête à galoper ?

Le cheval, c’est trop génial

Votre cheval fera partie intégrante de votre vie de Sim car il fera partie de votre foyer. En effet, vous ne pourrez pas prendre son contrôle mais votre cheval figurera dans le bas à gauche de votre écran avec les autres Sims qui font partie de votre foyer, de la même manière que pour les compagnons canins et les félins. Si vous possédez l’extension des Sims 4 Chiens et Chats, vous connaissez. Lorsque vous cliquerez sur votre animal, la caméra se focalisera sur lui.

Vous aurez plusieurs possibilités pour posséder votre propre cheval : dans le mode création de votre foyer, il est possible de créer votre cheval, ou alors en l’achetant en cliquant sur le centre équestre ou un panneau communautaire et choisissez appeler l’agence d’animaux de ranch. Vous pourrez aussi choisir d’acheter des moutons et chèvres afin d’offrir un peu de compagnie à votre cheval. Ces derniers ne feront pas partie du foyer et pourront être dans l’inventaire des Sims.

Lors de la création de votre cheval, vous pourrez- comme pour un Sim – choisir son âge, à savoir poulain, cheval adulte ou cheval âgé – et mêmes des traits de caractère. Vous aurez le choix entre onze traits avec comme par exemple doux, dynamique, agressif ou encore rebelle. Afin de choisir l’apparence du cheval, vous aurez de nombreuses possibilités de personnalisation. Choisir sa corpulence, la couleur de son pelage, de sa crinière, sa queue et même de ses sabots, il est même possible de faire des dessins sur son pelage grâce à un mode peinture ou encore leur ajouter des accessoires. Oui, il est possible de faire des licornes. Là c’est sûr vous aurez vraiment le cheval de vos rêves.

Mais avoir son propre cheval c’est bien, encore faut-il être bien équipé pour s’en occuper. De nombreuses interactions sont possibles avec votre cheval : le nourrir à la main, le brosser ou encore lui faire un câlin. En passant juste la souris sur l’animal, vous saurez tout de suite l’humeur de votre cheval, mais aussi s’il a faim, s’il est fatigué, s’il a besoin de se divertir, de se socialiser ou encore de se laver. De même pour les moutons et chèvres qui pourront également être tondus.

La Vie Au Ranch, est-ce formidable ?

S’il vous est difficile de vous occuper de vos animaux en plus de votre vie de Sim, il vous est possible d’engager un personnel agricole en achetant un service via le téléphone ou un ordinateur. Pour prendre soin de votre animal, de très nombreux meubles ont fait leur apparition en mode construction comme des mangeoires et abreuvoirs mais également des barres d’obstacles et des tonneaux pour les faire bouger un peu.Ainsi que des meubles pour vos Sims pour changer l’ambiance du foyer en mode ranch avec une rocking chair, des cheminées et même des volets.

Pour vos Sims, vous aurez également de nouveaux vêtements (même des vêtements sales), de nouvelles coiffures et accessoires ainsi que deux nouvelles aspirations. Cavalier de championnat si vous souhaitez être le meilleur en concours hippique ou alors Expert en fabrication de nectar. Pour ce dernier, il vous faudra des fruits dans l’inventaire de votre Sim et acheter le meuble machine à nectar de fruits. De ce fait, vous pourrez débloquer deux nouvelles compétences pour vos Sims à savoir équitation et fabrication de nectar, et aussi deux nouveaux traits de caractère : propriétaire de ranch et amoureux des chevaux.

Nouvelle ville pour balader : Chestnut Ridge

Avec Chestnut Ridge, à vous les plus belles balades à dos de votre cheval. Ce nouveau monde est divisé en trois parties : celle de gauche, Galloping Gulch, arbore de magnifiques sentiers de superbes points de vue, au milieu se trouve le centre-ville plus animé, New Appaloosa, avec une boite de nuit, un bar et le centre équestre. Et enfin sur la droite vous trouverez une petite communauté accueillante pour tous les profils de Sims, Riders’ Glen.

Lorsque vous souhaiterez monter à cheval, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur l’animal et choisir « monter ». A partir de là, votre cheval mettra sa selle automatiquement. Par la suite, à vous de choisir le type de balade que vous souhaitez. Lorsque vous cliquerez sur un lieu en particulier, il vous sera proposé d’y aller en marchant ou en trottant, ou alors si vous cliquer sur le cheval directement, vous aurez le choix entre promenade à cheval décontractée, dynamique ou encore intense.

Pour ces derniers, c’est le cheval lui-même qui décidera du chemin à prendre. A chaque balade, votre cheval pourra augmenter ses compétences. Vous retrouverez le suivi de ces dernières en cliquant sur l’icône relation, puis choisissez votre cheval. Lorsque vous ouvrez le profil, vous aurez alors accès à plusieurs infos : premièrement ses traits de caractère, puis ses récompenses gagnées aux concours hippiques, puis les compétences, et enfin le type de relation que vous entretenez avec l’animal. Vous aurez aussi une mini biographie avec son âge, son sexe et sa valeur, qui varie en fonction de ses récompenses, compétences et la qualité des soins reçus.

Et les concours hippiques ?

Les compétences du cheval sont au nombre de quatre. Vous pourrez développer son tempérament lorsque vous interagirez avec celui-ci, cela améliorera ses relations avec les Sims et les autres chevaux. L’agilité se travaille à l’aide des tonneaux pour chevaux et le saut d’obstacles avec un obstacle pour chevaux. Et enfin l’endurance qui s’améliore en faisant des promenades et permet au cheval d’être moins fatigué. Sachez qu’il est également possible d’augmenter ses compétences en envoyant votre cheval faire une séance de dressage à l’aide du tableau communautaire ou au centre équestre contre quelques simflouz.

Lorsque votre cheval aura des compétences suffisamment élevées, à vous les concours hippiques. Il vous faudra soit vous rendre au centre équestre à New Appaloosa, ou alors via un panneau communautaire, cliquez et choisissez participer à un concours. Les concours et cours de dressage sont disponibles de 07h à 19h tous les jours. Vous aurez cinq possibilités de concours avec la courses de tonneaux, la course d’endurance, le saut d’obstacles, le style western et enfin le championnat hippique ultime.

Pour les quatre premiers, vous aurez quatre niveaux de difficulté où il faudra réussir le premier pour accéder au deuxième et ainsi de suite. Et pour le championnat hippique ultime, il vous faudra débloquer toutes les compétences du cheval et la compétence équitation de votre Sim au maximum. Et oui, rien que ça. Pour chaque épreuve, il vous sera indiquer les compétences requises et celles que vous avez à cet instant, vous saurez alors si vous êtes prêt à relever le défi.

Un cheval ne peut participer qu’à un concours par jour, en revanche, un Sim peut participer à plusieurs par jour avec des chevaux différents à chaque fois. Les poulains et juments qui attendent un poulain ne peuvent pas participer aux concours. Il vous faudra débourser quelques simflouz pour chaque inscription à un concours, mais si vous finissez sur le podium, vous serez récompensé. Bon par contre, lors des concours on ne voit rien du tout, c’est comme quand votre Sim part au travail, on attend que ça se passe et… c’est tout. Petite déception sur cette partie-là. Dommage.

Puis quelques ajouts plus anecdotiques mais tout aussi sympathiques viennent se greffer à tout ça. En plus des cheveux et de toutes les activités liées, ainsi que les mini-animaux, on peut noter que les radios proposeront un nouveau style musical : la musique de ranch, où vos Sims danseront de la country et développeront leur compétence danse.

En conclusion, Les Sims 4 Vie Au Ranch est une extension passionnante, surtout si vous aimez les chevaux et l’ambiance du ranch. Il est vrai qu’elle est surtout destinée aux joueurs et joueuses qui veulent adopter et prendre soin d’un équidé : une bonne partie des activités tournent autour de lui, entre les soins à prodiguer, les balades en cheval et toute la thématique autour. Si vous aimez les chevaux, foncez, sans quoi, passer à la caisse est un peu trop coûteux. Reste que Chestnut Ridge est très agréable à parcourir, remplie de vie, avec ses soirées dansantes, ses paysages et ses activités. Cette extension est disponible dès maintenant au prix de 39.99€ sur PC, PlayStation et Xbox.