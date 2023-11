Les Sims 4 À louer annoncé, un nouveau pack d’extension majeur pour le 7 décembre

Louez votre appartement ou votre maison

Après nous avoir envoyé au Ranch, Les Sims 4 revient avec un contenu plus urbain. Avec « A Louer », le jeu de simulation de vie va nous envoyer dans une nouvelle zone, le quartier de Tomarang, un endroit inspiré de l’Asie du Sud-Est. Vous pourrez ainsi y être en tant que propriétaire ou en tant que locateur. Bien sûr, la grande nouveauté ici, c’est la possibilité de louer votre bien à des locataires, ce qui vous demandera de gérer quelques imprévus tout en récoltant un revenu passif régulier.

Il faudra ainsi faire face à diverses demandes, comme des pannes d’électricité ou des problèmes d’eau, faire face à des voisins pénibles ou pourquoi pas, gérer plusieurs locations résidentielles. Vous pourrez construire des maisons de ville, des duplex, des appartements et d’autres joyeusetés. Avec les locations multi-résidentielles, attendez-vous à plus de complexité dans les relations et plus de choses à faire dans les événements communautaires.

Si la location de un ou plusieurs biens est le point central de cette extension, en plus du nouveau quartier, on compte tout de même d’autres nouveautés : quatre nouvelles aspirations (les chercheurs de secrets les plus fouineurs, des propriétaires cinq étoiles, des spécialistes locaux de Tomarang ou des habitants avertis), cinq traits de caractère (indiscrets, généreux, gênants, des enfants du village et sages) et une nouvelle peur viennent s’ajouter au comportement de nos Sims. Après tout, la peur de se faire expulser de son logement peut très bien être présente en tant que locataire !

A quelle heure sortira Les Sims 4 À louer ?

Aussitôt annoncé, aussitôt daté : le pack Les Sims 4 À louer sera disponible le 7 décembre à 19 heures, heure française. L’extension pourra être téléchargée sur PC via Origin, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. A noter que pour tout achat avant le 18 janvier, vous pouvez récupérer un contenu Cuisine de Rue, avec quelques bonus. Pour le prix, vous connaissez la chanson, c’est listé à 39.99€.