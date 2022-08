Test Les Sims 4 Années lycée : Toutes les nouveautés de l’extension

C’est déjà bientôt la rentrée et afin de vous y préparer, Les Sims 4 vous propose leur toute nouvelle extension prénommée Années Lycée. Après leur dernière en date nommée Vie à la campagne, on change de décor et on retrouve la vie lycéenne qui nous rappellera tant de bons (ou de mauvais) souvenirs, disponible depuis quelques semaines sur PC et consoles.

C’est la rentrée

Bien sûr, qui dit nouvelle extension dit nouveau monde à explorer. Ici vous aurez accès à Copperdale, une nouvelle map qui se divise en trois parties. Il y a forcément la zone avec l’établissement scolaire ainsi qu’un auditorium à ses côtés. C’est ici qu’aura lieu le fameux bal de promo. Cette zone est appelée Rockridge Heigts.

Vous aurez aussi Prescott Square, c’est ici que les lycéens viennent trainer après les cours (ou même pendant ?) et vous y trouverez une boutique et une bibliothèque. Puis dernier endroit à explorer, Plumbquartz Cove, zone dynamique surtout en soirée car vous y trouverez une fête foraine en bord de l’eau.

Vous avez également des nombreuses nouvelles tenues et coiffures disponibles afin de parfaire votre look de lycéen, et petite nouveauté vous pourrez même mettre du vernis ! Tout cela directement accessible dans l’habituelle option « Modifier le Sim ». Evidemment, comme à l’accoutumée, le studio en profite pour implanter de nouvelles aspirations. Vous aurez en tout quatre nouvelles aspirations Ado disponibles : Vivre à fond, Icône admirée, Ado qui en fait des tonnes, et Déterminé.

Le lycée, meilleure période de la vie ?

A partir de 08 heures et ce, tous les jours de la semaine, vous aurez la possibilité d’accompagner votre Sim ado dans sa journée à l’école. Habituellement, les lycéens partent en cours à 08h et reviennent à la maison pour 15h ; on pourrait donc penser qu’ils travaillent environ 06 heures en leur laisser 1 heure de pause déjeuner. Et bien non, lorsque vous les accompagnez au lycée, ça ne se passe pas comme ça.

En effet, vous arrivez sur le terrain du lycée à 08 heures mais sachez que les cours ne commencent en réalité qu’à 10h. Vous avez donc deux heures devant vous pour soit prendre votre petit déjeuner à la cafétéria ou alors faire vos devoirs si ce n’est pas encore fait. Vous pouvez également en profiter pour réviser pour l’examen ou encore vous socialiser avec les professeurs ou les autres élèves. En cliquant sur votre Sim ado, vous pourrez consulter l’emploi du temps de la classe ou réviser pour l’examen. Si vous cliquez via un ordinateur, vous pourrez également consulter les notes de votre Sim.

Après la première heure de cours passée, à 10h donc, il est 11h et c’est l’heure de votre pause déjeuner. Vous reprendrez les cours à 14h pour une heure de cours. Puis à 15h la journée de cours se termine. On aurait bien rêver d’un rythme comme celui-ci à notre époque, pas vrai ?

Comme pour chaque évènement, vous aurez des missions à remplir au cours de votre journée et ce jusque 15h. Il vous faudra par exemple socialiser avec un professeur ou un autre élève, manger à la cafétéria, réviser pour l’examen, etc. Si vous remplissez toutes les missions et que vous êtes attentifs en cours, les professeurs n’hésiteront pas à vous le faire savoir en fin de journée. Continuez comme ça !

Être cool !

Après les cours, rien de tel que de se retrouver entre potes à la boutique Thé tendance à Prescott Square. C’est ici que se créent les tendances. En effet, en plus de pouvoir vous commander un bubble tea, vous pouvez créer des looks, les vendre via l’application Stilé de votre téléphone et obtenir des abonnés. Pour cela il vous suffit de cliquer sur un portant du magasin, choisir au moins un haut, un bas et des chaussures, trouver un thème et un nom à votre tenue et fixer le prix. Au plus vous avez d’abonnés, au plus vous avez de chance de vendre vos tenues à des prix élevés et devenir influenSim.

Autre nouvelle application disponible sur votre téléphone est Lapin sociable. Il s’agit d’un réseau social où vous pouvez ajouter des amis, discuter ou partager un statut en fonction d’évènements que votre Sim a vécu récemment. De plus, dans l’application Entreprise toujours dans votre téléphone, il vous est possible de commencer une activité extrascolaire. Il vous sera possible d’accéder à un club d’informatique, d’échecs, de football américain ou de pompom Sims.

En bref, cette extension Années lycée semble bien complète et idéale si vous êtes nostalgiques de vos années lycée. Cependant, il est assez difficile de gérer votre Sim ado en complément de tout le reste de la famille, surtout si vous devez changer de terrain à 08h pile et être de nouveau dispo qu’à partir de 15h. Il est bien sûr possible de ne pas accompagner votre ado en cours, mais pour une extension à 39,99€, il vaut mieux quand même en profiter au maximum.