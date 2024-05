Bientôt le Test Test Drive sur le site

Nacon et KT Racing dévoile la date de sortie via un une nouvelle bande-annonce après une longue attente de la part des fans. Eh oui, souvenez-vous : c’était en 2020 que le retour de la franchise avait été annoncé. A l’époque, si aucune date de sortie n’avait été annoncée, le titre avait tout de même été logé pour 22 septembre 2022 l’été d’après. Finalement, les amateurs et amatrices de la discipline ont dû patienter deux années supplémentaires.

Ce sera donc ce 12 septembre 2024 que Test Drive Unlimited Solar Crown sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Cette fois-ci, c’est probablement la bonne puisque l’éditeur français n’hésite pas à nous détailler une (longue) liste d’éditions, alternant entre la Gold, la Silver Sharps, la Silver Street et la Standard. Toutes sont disponibles en précommande, donc une qui n’hésite pas à rajouter un accès anticipé de 7 jours.

Détails des éditions

Si l’on fait fi d’une Ford GT 2006 offerte dans l’édition de base en tant que bonus de précommande (bonus disponible pour l’ensemble des éditions), on retient trois éditions différentes (deux étant une alternatives selon votre préférence de clan).

Édition Silver Street (79.99€)

Le jeu

Accès anticipé de 2 jours

Un accès à la bêta (non datée)

Solar Pass

Land Rover Range Rover Sport SVR

Mercedes SLS AMG

Ensemble Lords of the Streets

Pack de stickers Streets

Édition Silver Sharps (79.99€)

Le jeu

Un accès anticipé de 2 jours

Un accès à la bêta (non datée)

Solar Pass

Jaguar F-Type SVR Coupe

Audi R8 Spiders

Ensemble Saron of the Shaprs

Pack de stickers Sharps

Édition Gold (89.99€)

Le jeu

Accès anticipé de 7 jours

Accès VIP à la bêta

Solar Pass vip

Contenus de la Silver Sharps

Contenus de la Silver Street

Maserati MC 20

Chevrolet CAMARO ZLI ILE

Tenues supplémentaires

Les précommandes numériques sont lancées. Il faudra encore attendre un peu pour les précommandes physiques.