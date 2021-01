Terminator Resistance : La version Enhanced sur PS5 est repoussée au 30 avril

Annoncée le mois dernier, la version Enhanced de Terminator Resistance prend un peu retard puisqu’elle n’arrivera finalement pas comme prévu le 26 mars mais le 30 avril sur PlayStation 5.

UPDATE: Terminator: Resistance ENHANCED will now be launching on April 30th, 2021.

We know you are all very excited to experience the game on the PlayStation®5, and we’ll have more updates and teasers for you in the coming weeks.

For now, stay safe, soldiers 🦾 pic.twitter.com/6uwa0yMCD5

