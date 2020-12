Terminator Resistance : Une version Enhanced sortira le 26 mars 2021 sur PS5

Disponible depuis plus d’an sur PC et consoles, Terminator Resistance va bientôt s’offrir une version Enhanced qui sortira le 26 mars 2021 sur PlayStation 5. Cette mise à niveau, gratuite pour les possesseurs du jeu sur PS4, apportera son lot d’améliorations visuelles telles que la résolution 4K, un framerate à 60 fps, un meilleur éclairage, les ombres dynamiques, un post-traitement amélioré et des effets de particules plus détaillés.

D’après le communiqué de Reef Entertainment, cette version inclura toutes les mises à jour déployées sur PC, dont le mode Infiltrator, et tirera partie des fonctionnalités de la nouvelle console de Sony et de la DualSense avec des temps de chargement quatre fois plus rapides en moyenne et la prise en charge des gâchettes adaptatives lors de l’utilisation des armes. La barre lumineuse de la manette changera également de couleur en fonction de l’état de santé de votre personnage.

Une édition collector dévoilée

En plus d’une édition standard, Terminator Resistance Enhanced sera disponible en édition collector physique à un prix encore inconnu pour le moment. Celle-ci contiendra le jeu, un Steel Book, le Comic Book en deux parties « Zero Day » de Dark Horse (en anglais uniquement), quatre cartes de personnages et une boite collector. Notez aussi qu’un DLC payant ajoutant du contenu narratif inédit est prévu pour l’été 2021 sur PC et PS5.