Terminator pourrait revenir dans un nouveau jeu, cette fois-ci en 2D

L’organisme australien vend la mèche

Parmi les fuites qui ne manquent pas, on retrouve celles en provenance des organismes de classification. Chaque fois qu’un jeu est listé par l’un d’eux, l’annonce officielle ne tarde pas trop. On se prépare ainsi à attendre parler prochainement de Terminator 2D: NO FATE, un titre qui a été cité par l’organisme australien et repéré par Gematsu.

Peu de détails sont encore connus à son sujet mais son appellation peut logiquement laisser penser que l’on se dirige vers un épisode en 2D, loin des récentes adaptations de la licence. On remarquera que c’est Reef Entertainment qui est rattaché à ce projet. L’entreprise connaît bien la saga Terminator étant donné qu’elle a édité le très moyen Terminator: Resistance, un shooter en vue à la première personne qui est sorti en 2019 (et dont vous voyez une image en tête de cet article). Ce prochain jeu est listé pour une sortie sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.

Pour l’heure, on ne sait pas quand ce Terminator 2D: NO FATE sera annoncé, mais vous pouvez compter sur le fait qu’il est bien réel.