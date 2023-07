Terminator: Resistance – Complete Edition arrive enfin sur Xbox Series cet automne

Project L : le jeu de combat League of Legends montre du gameplay et sera jouable à l’EVO

Project L : le jeu de combat League of Legends montre du gameplay et sera jouable à l’EVO

Xbox : Un excellent 4eme trimestre fiscal et un record d’utilisateurs mensuels actifs pour Microsoft

Xbox : Un excellent 4eme trimestre fiscal et un record d’utilisateurs mensuels actifs pour Microsoft

PlayStation Plus : Voici les jeux d’août 2023 pour l’abonnement Essential

PlayStation Plus : Voici les jeux d’août 2023 pour l’abonnement Essential

Ratchet & Clank Rift Apart : Comparatif PC / PS5 et trailer de lancement

Ratchet & Clank Rift Apart : Comparatif PC / PS5 et trailer de lancement

15 jeux qui ont disparu des radars et que l’on aimerait revoir en 2023

15 jeux qui ont disparu des radars et que l’on aimerait revoir en 2023

DreamWorks All-Star Kart Racing est annoncé et marque le retour de Shrek dans le jeu vidéo

DreamWorks All-Star Kart Racing est annoncé et marque le retour de Shrek dans le jeu vidéo

Dying Light 2 lance son crossover avec The Walking Dead avec défis et récompenses

Dying Light 2 lance son crossover avec The Walking Dead avec défis et récompenses

Blasphemous 2 ouvre ses précommandes et dévoile un nouveau trailer

Blasphemous 2 ouvre ses précommandes et dévoile un nouveau trailer

Le reboot de Little Big Adventure est abandonné en raison du manque de soutien d’un éditeur

Le reboot de Little Big Adventure est abandonné en raison du manque de soutien d’un éditeur

The Crew Motorfest : Détails des éditions (prix, précommande, contenu…)

The Crew Motorfest : Détails des éditions (prix, précommande, contenu…)

Armored Core VI: Fires of Rubicon dévoile 13 minutes de gameplay intenses

Armored Core VI: Fires of Rubicon dévoile 13 minutes de gameplay intenses

On a fini les 3 premiers épisodes de The Expanse: A Telltale Series, notre avis

On a fini les 3 premiers épisodes de The Expanse: A Telltale Series, notre avis

La saison 3 de Disney Speedstorm s’annonce avec Lilo & Stitch et Minnie

La saison 3 de Disney Speedstorm s’annonce avec Lilo & Stitch et Minnie

Blue Protocol : On a joué au JRPG multijoueur de Bandai Namco, premier avis

Blue Protocol : On a joué au JRPG multijoueur de Bandai Namco, premier avis

Xbox a conçu la première manette qui sent la pizza

Xbox a conçu la première manette qui sent la pizza

Call of Duty Modern Warfare 3 : L’artwork et le logo ont fuité

Call of Duty Modern Warfare 3 : L’artwork et le logo ont fuité