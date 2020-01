Temtem, le Pokémon-like sort en accès anticipé ce 21 janvier : tout ce qu’il faut savoir

Ça y est c’est le grand jour pour Temtem ! Après avoir levé plus de 570,000$ sur la plateforme de financement participatif Kickstarter, passé de nombreuses semaines en alpha qui était uniquement disponible à l’achat via Discord et avoir subi plusieurs stress tests des serveurs durant les derniers jours, Temtem est disponible à l’achat en Early Access sur Steam pour le prix de 30,99€. Le jeu de Crema Studio est un MMO à la sauce Pokémon même si le titre possède sa propre identité visuelle comme stratégique.

Configuration PC de Temtem

Configuration minimale :

Système d’exploitation : Windows 10 64bits

Windows 10 64bits Processeur : Celeron G530 2.4Ghz ou équivalent

Celeron G530 2.4Ghz ou équivalent Mémoire vive : 4 GB de mémoire

4 GB de mémoire Graphiques : Nvidia GT 650M ou équivalent

Nvidia GT 650M ou équivalent Réseau : Connexion internet haut débit

Connexion internet haut débit Espace disque : 5 GB d’espace disque disponible

5 GB d’espace disque disponible Notes supplémentaires : équipement minimum pour jouer en 720p à 30 FPS

Configuration recommandée :

Système d’exploitation : Windows 10 64bits

Windows 10 64bits Processeur : Intel i3-6100T 3.2Ghz ou équivalent

Intel i3-6100T 3.2Ghz ou équivalent Mémoire vive : 8 GB de mémoire

8 GB de mémoire Graphiques : Nvidia GTX 970 ou équivalent

Nvidia GTX 970 ou équivalent Réseau : Connexion internet haut débit

Connexion internet haut débit Espace disque : 5 GB d’espace disque disponible

5 GB d’espace disque disponible Notes supplémentaires : équipement recommandé pour jouer en 1080p à 60 FPS

Bienvenue dans le monde de Temtem

Ça y est, vous avez lancé le jeu et vous voilà plongé dans le monde de Temtem, les îles de « L’Archipel Aérien » seront disponibles au nombre de 3 dans cette version du jeu alors que le jeu final en comportera 6. Vous passerez tout d’abord par le création de votre avatar, car oui vous pouvez le personnaliser et les développeurs ont pensé à tout car votre avatar n’est pas genré à la base. Vous pourrez choisir différents types de corps, vêtements et coupes de cheveux et enfin choisir en toute fin si on doit vous dire elle/il et « it/they » en anglais dont la traduction n’est pas précisée.

Si le jeu n’était disponible qu’en anglais durant sa phase de bêta et de stress tests serveurs, sachez que l’intégralité du contenu est (normalement) traduit dans la langue de Molière. La progression semble classique avec un gamin qui va voir le prof du village et qui va choisir son premier temtem. Vous aurez également avec vous Max, votre rival qui vous défiera tout au long de l’aventure. Chacune des six îles possède son propre biome et ses propres temtems liés à la région. A noter que les temtems possèdent leur versions dite « luma » qui est l’équivalence shiny chez Pokémon.

Vous devrez donc aller de ville en ville afin d’y affronter différents dresseurs, entrainer vos temtems et récolter des badges dans des dojos où vous combattrez des champions. Les temtems sont au nombre de 161 connus pour l’instant avec 12 types différents. Des classiques comme feu, eau ou encore combat jusqu’à des plus originaux comme cristal, mental ou encore digital. Avec autant de variété, il vous faudra probablement de nombreuses heures avant de remplir votre Temtem Dex.

Système de combat

Le système de combat de Temtem est unique en son genre. Vous devrez vous battre en duel 2 contre 2 avec un système de stamina qui s’épuise et se régénère avec le temps. Vous ne pourrez donc pas charger les attaques les plus puissantes dés le début du combat en espérant tuer en un coup votre adversaire. Les combats seront très stratégiques et nécessiteront une bonne connaissance de votre équipe car la plupart fonctionne en synergie. A noter qu’il y a un grand nombre d’animation propre à chaque monstre.

Vous aurez également la possibilité de soigner, enlever un statut ou encore switcher de temtem durant votre tour lors de la phase de combat. Sachez que lorsque votre barre d’endurance arrive à 0 et que vous continuez d’attaquer, votre temtem subira des dégâts, vous devrez donc être attentif à bien varier et calculer vos coups. Vous pourrez également voir la barre d’endurance de vos adversaires et donc anticiper ou non certaines attaques et c’est là que Temtem se différencie très clairement de Pokémon, où il ne suffit pas de spammer son attaque la plus puissante jusqu’à épuisement de PP.

Lors de vos phases d’exploration dans les hautes herbes pour rencontrer les créatures sauvages, le système de combat reste le même. A vous de gérer et de calculer les dégâts à infliger au temtem en face de vous afin de baisser sa barre au plus bas et de le capturer pour l’ajouter à votre collection. Vous envoyez une carte qui va faire le tour de la créature et après 3 tours complets, le petit nouveau s’ajoute à votre équipe (ou va dans un PC central si votre équipe est déjà pleine).

Univers

C’est un monde assez coloré et chatoyant dans lequel vous allez évoluer. En tout cas en début de jeu, car les biomes seront différents selon la région où vous vous trouverez. Ville, forêt, désert, mer, … toute la panoplie ou presque y passe avec son lot de temtem propre à chaque région. Les animations sont très bien réalisées que cela soit lors de vos déplacements, le soin de votre équipe à une borne digitale ou même en combat lors d’attaque.

Vous aurez la possibilité également de vous faire accompagné par l’un de vos temtem qui se tiendra derrière vous et avec lequel vous pourrez interagir. Et ça ne sera pas la seule interaction que vous pourrez avoir car Temtem est un MMO ! Vous verrez donc bon nombre de joueuses et joueurs autour de vous accompagné de leur propre créature. Vous pourrez échanger, dialoguer ou même les provoquer en duel. Un système d’équipe et de « guilde » est prévu pour arriver plus tard dans l’année mais ne sera pas effectif lors de la sortie du 21 janvier.

La durée de vie du titre est estimée à environ 30h pour les 3 premières îles qui sont disponibles pour le lancement. En sachant que l’histoire ne se résume pas qu’à capturer des monstres ou à enchainer les badges, car vous aurez également quelques petites missions secondaires qui vous permettront de diversifier un peu votre cheminement et d’approfondir le lore du jeu. Il y aura également la présence d’un clan qui viendra vous mettre des bâtons dans les roues lors de votre progression.

Résumé

Quand le jeu sortira t-il en version finale ?

Temtem sort en accès anticipé le 21 janvier sur Steam, Discord et Humble Bundle. La date de la version définitive n’est pas encore connue mais l’année 2020 est l’objectif du studio.

Sur quelle plateforme puis-je jouer à Temtem ?

Le jeu est disponible sur PC en accès anticipé et sera disponible sur Switch durant l’année 2020. Une sortie sur les autres consoles de salon comme la Xbox One et la PlayStation 4 est prévue au plus tôt en 2021 quand le jeu sera entièrement terminé.

Qu’est-ce que Temtem exactement ?

C’est un jeu massivement multijoueur de collection de créatures. Vous partirez à l’aventure dans l’Archipel Aérien en compagnie de vos petits monstres. Capturez des temtems sauvages, affrontez d’autres dresseurs, décorez votre maison, rejoignez l’aventure d’un ami et explorez un monde en ligne dynamique où vous pourrez échanger, dialoguer et même combattre en duel.

Combien y aura-t-il de temtem à capturer ?

Pour le moment, il y a 161 créatures différentes à attraper. Le jeu étant évolutif, il n’est pas impossible de voir de nouveaux temtems arriver plus tard et s’ajouter au nombre actuel. Il existe 12 types différents dont certains originaux comme le type mental, cristal ou encore digital.

Combien d’îles y a-t-il sur l’Archipel Aérien ?

Il y a actuellement 6 îles prévues pour la version définitive. Cependant vous n’aurez accès qu’au 3 premières îles lors de l’accès anticipé, les développeurs travaillent dur pour vous ajouter de nouvelles îles au plus vite. Comme les temtems, il n’est pas impossible que ce nombre de 6 îles augmentent une fois le jeu terminé.

Vous vous battrez dans une configuration en 2 vs 2 où le travail d’équipe et la synergie entre les temtems est importante. Vous pourrez effectuer des attaques combinées pour maximiser vos dégâts et devrez jouer avec un système de stamina (endurance) où chaque attaque effectuée devra être calculée. Si celle-ci tombe à 0 vous prendrez des dégâts en attaquant.

Quel est le prix de Temtem ?

Le jeu est vendu actuellement au prix de 30,99€ sur PC. Il existe 3 plateformes où vous pouvez acheter le jeu : Steam / Discord / Humble Bundle.