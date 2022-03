Dans Elden Ring, vous allez parfois récupérer des talismans qui augmenteront les capacités de votre personnage. Ces bijoux permettent d’adapter votre style de jeu grâce à des bonus non négligeables. Parmi ces talismans, nous allons aborder ici le Talisman en toile des fidèles obtenable en Caelid dans la Galerie cristalline de Selia.

Où trouver le Talisman en toile des fidèles ?

Emplacement : Dans la Caelid, plus précisément dans le donjon Galerie cristalline de Sellia près du boss

: Dans la Caelid, plus précisément dans le donjon Galerie cristalline de Sellia près du boss Effet : Augmente la puissance des incantations

Pour récupérer ce talisman, rendez-vous dans la Galerie cristalline de Sellia, en Caelid. Une fois à l’intérieur, passez le site de grâce et montez l’échelle. Arrivé dans les galeries, prenez la colline sur votre droite et montez jusqu’à pouvoir atteindre le toit d’une bâtisse en bois avec un saut.

Une fois sur le toit de la bâtisse, sautez sur l’autre passerelle en bois sur votre gauche, puis effectuez de nouveau un saut pour passer derrière un rempart. Continuez tout droit, pour aller plus loin dans le donjon, et prenez l’échelle pour arriver aux étages supérieurs. Passez le petit pont en bois et empruntez l’échelle sur votre gauche pour continuer encore plus en hauteur.

Continuez alors sur votre gauche pour faire face à une passerelle en hauteur sur laquelle on peut observer deux mille-pattes s’y recueillir. Tuez-les pour ramasser l’objet devant ces derniers et rentrez en possession du Talisman en toile des fidèles.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.