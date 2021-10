Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream annoncé sur PC, PS4 et Switch

Après nous avoir sorti Atelier Ryza 2 en janvier 2021, le studio Gust a concocté une jolie surprise pour les fans à l’occasion des 25 ans de la série avec le retour d’une autre alchimiste de la série avec Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream.

C’est dans les meilleurs chaudrons…

Pour ceux qui suivent la franchise Atelier depuis longtemps, Atelier Ryza a été le premier titre à bénéficier d’une suite gardant la même protagoniste principale. Cela a donné des idées à Gust pour nous proposer une autre aventure en compagnie de Sophie et de Plachta, deux personnages que nous avions découvert en 2016 avec Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book.

Rappelons que Sophie est celle qui a entamé « l’arc Mysterious ». Elle accompagnera ensuite toute la saga avec Atelier Firis et Atelier Lydie & Suelle : The Alchemists and the Mysterious Paintings en tant que mentor et alchimiste expérimenté après ses propres débuts.

Atelier Sophie 2 va nous embarquer dans l’une de ses nombreuses aventures en tant qu’alchimiste. Plachta et elle se retrouve aspirées par un vortex qui les conduit dans un nouveau monde appelé Erde Wiege. Arrivée seule sur place, Sophie découvre que l’atelier de cet endroit est tenu par une jeune alchimiste du nom de Plachta qui ne semble pas la connaître.

En plus de la formule que l’on connait bien à base d’alchimie, le titre va embarquer deux nouveautés majeures. Tout d’abord des combats sans transition, contrairement aux autres opus, l’action est directe et ne nous embarque plus dans une arène. De plus, les affrontements se feront avec une équipe de 6 et plus précisément 3 à l’avant et 3 à l’arrière. Le système est appelé « combats au tour par tour à liaisons multiples », mais le studio devrait donner des précisions là-dessus un peu plus tard.

Pour en savoir plus sur Atelier Sophie 2, nous vous renvoyons à notre interview avec le producteur du jeu, Junzo Hosoi.

Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream sortira le 25 fevrier prochain sur PC, PS4 et Switch. Pour ce retour, le jeu bénéficiera de deux éditions spéciales :

Une version Premium Box avec :

Un artbook

Un poster avec une illustration originale

Un CD « Extra Tracks » avec des morceaux de l’OST du jeu

Un DLC en accès anticipé pour un costume de Sophie

Le jeu dans une boîte collector

Une version Special Collection Box avec :