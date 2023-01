System Shock : Le remake est enfin sur la bonne voie et devrait sortir en mars

Voilà un moment que le remake de System Shock fait parler de lui. En septembre dernier, nous avions pu avoir quelques nouvelles du projet en parlant avec Larry Kuperman de Nightdive Studios qui nous a rassuré sur l’avancée du développement. Quelques mois plus tard, on apprend que ce projet de longue date va enfin voir le jour cette année, et ce très rapidement.

Dernière ligne droite pour le remake

Pour fêter l’arrivée de l’année 2023, le studio s’en fendu d’un nouvel article sur la page Kickstarter du remake qui a surtout pour but d’annoncer une fenêtre de sortie pour le jeu.

Le remake de System Shock devrait donc être disponible dans le courant du mois de mars selon les dires de Nightdive Studios, qui explique également que cette date devrait être tenue grâce au soutien du label Prime Matter de Plaion :

« Comme certains d’entre vous l’ont déjà souligné, ce n’est pas la première fois que nous annonçons une fenêtre de lancement provisoire, mais au cours des dernières années, beaucoup de choses ont changé – la portée et l’échelle du projet ont considérablement évolué et avec Prime Matter rejoignant le projet, cela nous a permis pour nous concentrer sur les améliorations de la qualité de l’expérience, la correction des bugs et la prise en charge de la localisation – les dernières grandes étapes vers la sortie d’un jeu dont nous sommes tous incroyablement fiers. Cela nous a également donné le temps de revenir en arrière et de peaufiner divers aspects du jeu qui avaient besoin de soin supplémentaire. »

Cette fois-ci, il se pourrait bien donc bien que ce soit la bonne et c’est tout le mal que l’on souhaite aux équipes et à celles et ceux qui attendent impatiemment de (re)découvrir System Shock.