Sword Art Online Alicization Lycoris : La cinématique d’intro et le trailer de lancement

Relativement discret malgré sa sortie dans quelques jours, Sword Art Online Alicization Lycoris nous rappelle tout de même qu’il arrive très prochainement en dévoilant plusieurs vidéos. Diffusées à quelques jours d’intervalle, on y retrouve notamment la cinématique d’introduction qui servira d’opening ainsi que le trailer de lancement fraîchement publié.

La saison 3 en jeu vidéo

Toujours chapeauté par Bandai Namco et développé en interne par Aquria, Sword Art Online Alicization Lycoris nous fera (re)vivre la dernière saison de SAO. Basé notamment sur les arcs Alicization et War of Underworld, ce nouvel opus ajoute aussi du contenu scénaristique inédit avec de nouveaux personnages et une histoire alternative. Bien que l’on retrouve des éléments de l’anime, le jeu nous propose donc un cheminement différent.

Pour célébrer sa sortie comme il se doit, l’éditeur propose une bande-annonce de lancement qui revient sur le scénario où l’on peut y apercevoir Kirito, Eugeo, Alice mais aussi Asuna. Beaucoup de séquences de gameplay, avec des combats, un peu d’exploration avec notamment la possibilité de grimper sur les arbres ou encore des cutscenes. Puis on termine sur le thème musical Scar/let par ReoNa histoire de finir en beauté.

On revient également sur la cinématique d’introduction, qui elle a été dévoilée il y a quelques jours. Et il faut avouer que celle-ci est relativement classe avec un effet de style particulièrement joli. Les différents personnages sont mis en avant et on y retrouve bien sûr le fameux thème évoqué plus haut, qui fait donc office de musique de générique. Bref, de quoi titiller les fans qui attendent ce RPG.

Rappelons que Sword Art Online: Alicization Lycoris sera disponible le 10 juillet sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Une version physique est proposée et est disponible en précommande à cette adresse et l’on sait aussi que du contenu sera régulièrement déployé. Si vous voulez en savoir plus sur les titres issus de la série, on vous avait proposé un dossier complet sur tous les jeux Sword Art Online.