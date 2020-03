Sword Art Online Alicization Lycoris : un trailer, du gameplay et des infos

Ce week-end, Sword Art Online Alicization Lycoris a eu droit à un stream de présentation dévoilant un nouveau story trailer, du gameplay et de nombreuses informations, notamment relayées par Gematsu, sur le contenu disponible le jour de sa sortie et sur celui qui sera ajouté après son lancement.

De nouveaux visages

Comme il est de coutume dans les jeux vidéo SAO, Bandai Namco proposera un scénario original tout en y incluant des événements phares du manga et de l’animé. Dans cet opus, les fans de la saga retrouveront des personnages bien connus des arcs « Alicization » et « War of Underworld », dont les Chevaliers de l’Intégrité Bercouli, Renly Synthesis Twenty-Seven et Scheta Synthesis Twelve.

Concernant les nouvelles têtes, les joueurs feront la rencontre de Medina, la seule personne qui serait capable de ressusciter Administrator, Hathilian, un homme mystérieux qui semble avoir un lien étroit avec l’Eglise de l’Axiome, Kayode Norlangarth, quatrième impératrice de l’Empire du Nord, les Titans, de nouveaux ennemis, et le Chevalier Noir, dont l’identité reste pour le moment secrète.

Les Arts Sacrés se dévoilent

Le stream du studio japonais a également permis d’en apprendre plus sur les différentes façons d’utiliser les Arts Sacrés, une spécificité du monde d’Underworld comparable à la magie. Elles sont réparties en huit catégories :

« Thermal » (élément Feu) : Pour les attaques à longue distance et capables d’infliger des dégâts continus aux ennemis

« Cryogenic » (élément Glace) : Pour les offensives de front ou de zone et pouvant geler vos adversaires

« Aqueous » (élément Eau) : Pour réduire les dégâts subis et repousser les hordes

« Aerial » (élément Vent) : Pour vous protéger, ainsi que vos alliés, face aux assauts ennemis

« Metallic » (élément Métal) : Pour accroître votre résistance au combat et créer des obstacles à un endroit précis

« Crystalline » (élément Cristal) : Pour renvoyer les techniques de vos adversaires

« Luminous » (élément Lumière) : Pour se soigner et réduire le taux de précision des offensives ennemies

« Umbral » (élément Ténèbres) : Pour affaiblir, entraver les actions et rendre confus vos adversaires.

Mises à jour gratuites, Premium Pass et microtransactions

Une fois que le titre sera commercialisé, Bandai Namco ne compte pas le laisser à l’abandon et a déjà prévu de mettre en place, pour la partie gratuite, des raids mensuels intitulés Anciens Apôtres, proposant de nouvelles histoires et des boss inédits à combattre seul, y compris lorsqu’on est hors-ligne, ou à plusieurs, et des quêtes quotidiennes. Celles-ci vous permettront d’acquérir de nombreuses récompenses comme des tickets « CUBE ».

Les CUBEs sont des loot boxes cosmétiques renfermant des costumes, des skins d’armes et d’autres accessoires. Il sera aussi possible de vous les procurer en dépensant de l’argent réel qui sera converti en « SAOCoins » dans la boutique en ligne. Les tarifs iront de 100 yens, soit environ 0,85€, pour 100 SAOCoins à 1500 yens (12,69€) pour 2100 SAOCoins. Selon les développeurs, les prix varieront de 400 à 1000 SAOCoins, en fonction de l’item que l’on souhaite posséder.

Quant au Premium Pass, inclus dans l’édition Deluxe du jeu (84,99€), il ajoutera un nouvel arc narratif en deux parties dont la durée de vie est équivalente à la moitié de celle du jeu de base.

Sword Art Online Alicization Lycoris sortira le 22 mai prochain en Europe sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.