Sword Art Online: Alicization Lycoris arrive sur Nintendo Switch

Bandai Namco tenait ce matin-même son Summer Showcase consacré à ses adaptations d’animes, notamment pour célébrer l’Anime Expo qui a lieu ce week-end. Si la conférence a permis de faire le point sur One Piece Odyssey ou encore My Hero Ultra Rumble, c’était aussi l’occasion pour l’éditeur d’annoncer des nouvelles autour de Sword Art Online: Alicization Lycoris, qui va bientôt être disponible sur Nintendo Switch.

Kirito et Eugeo font leur chemin jusqu’à la Switch

Bandai Namco n’a pas encore annoncé de date pour ce portage, mais oui, Sword Art Online: Alicization Lycoris va bel et bien débarquer prochainement avec une version Switch. Le contenu gratuit « Ancient Apostles » sera directement inclus dans cette version, mais il faudra en revanche attendre un peu avant que le reste des DLC soit proposé sur Switch.

Ce qui veut dire que le tout prochain DLC, « Blooming of Matricaria », qui a été annoncé plus tôt dans la semaine, pourrait d’abord sortir sur les autres plateformes avant de sortir sur la console de Nintendo. De toute façon, ni le DLC ni la version Switch ne possèdent de date pour l’instant, donc tout ce qu’il nous reste à faire, c’est d’attendre bien sagement pour avoir plus d’informations.

Sword Art Online Alicization Lycoris est disponible depuis le 10 juillet 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.