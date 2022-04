Superfuse annoncé, un action RPG jouable jusqu’à 4 inspiré des comics

L’information est tombée un peu avant le week-end : Raw Fury vient d’annoncer un nouveau projet, Superfuse. Décrit comme un action RPG inspiré des comics, le titre prend la forme d’un hack’n’slash jouable aussi bien en solo qu’en coopération. Un premier trailer et quelques informations complémentaires ont été diffusés.

Un RPG de super-héros

Développé par l’équipe de Stitch Heads Entertainment (que l’on connait pour Kabounce), Superfuse est présenté comme « le titre le plus ambitieux de l’éditeur indépendant Raw Fury ». Une étiquette ambitieuse pour une équipe qui s’était occupée de publier des projets tels que Sable, Star Renegades, Night Call ou encore Gonner.

Superfuse prend ainsi la forme d’un hack’n’slash jouable en solo ou jusqu’à quatre joueurs qui adopte un style visuel proche des comics. Cela se voit à travers les décors, les personnages et les différentes bulles de dialogue présentes dans la bande-annonce.

Un trailer qui survole d’ailleurs brièvement l’histoire qui nous plongera dans un univers où l’humanité s’est enfuie de la Terre suite à la dévastation de celle-ci ; la faute aux grosses corporations et aux milliardaires, devenus au fil du temps, des dieux. Vous rejoignez alors les rangs des Enforcers, des soldats créés pour lutter contre des bêtes et autres monstruosités que forment la Corruption, avec pour objectif, défendre ce qu’il reste de l’humanité.

Côté gameplay, on retrouve les poncifs d’un RPG avec des arbres de compétences, où l’on peut choisir sa classe et la personnaliser à force de glaner de l’expérience et du loot avec armes, équipements et autres bonus pour améliorer son personnage. Les niveaux seront générés procéduralement et l’on apprend que les ambitions du studio se feront aussi au niveau des doublages avec une campagne entièrement doublée (en anglais), notamment grâce au soutien de Eli Harris qui prêtera sa voix à la classe Berserker.

Pour l’instant, pas de date de sortie mais Superfuse souhaite d’abord proposer un accès anticipé cette année avant de viser une sortie définitive pour 2023 sur Steam.