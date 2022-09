Superfuse : Nous l’avons revu, ce qu’il faut savoir sur la nouvelle classe, l’élémentaliste

Aperçu il y a quelques mois de cela, Superfuse, le Diablo-like à la sauce super-héros, était lui aussi présent à cette Gamescom 2022 à Cologne. Et à cette occasion nous avons pu y jouer, et surtout tester la nouvelle classe présentée, avec l’élémentaliste. Voici ce qu’il faut savoir sur cette petite dernière.

L’élémentaliste, ça dépote

Bien que ce qui nous ait été présenté a déjà été évoqué largement dans notre aperçu, nous avons eu cependant la possibilité de reparcourir le même niveau présenté il y a quelques mois mais avec l’élémentaliste, la deuxième protagoniste jouable sur les trois. D’ailleurs, sachez que la démo présentée était une version pré-accès anticipé, ce qui veut dire que le soft n’est plus très loin de sa sortie en accès anticipé via Steam.

Concernant donc l’élémentaliste, il s’agira d’une classe à distance qui balancera divers sorts de feu ou de glace. La bougresse pouvait ainsi lancer quelques boules de feu, faire apparaitre un tapis de feu sur le sol, voire dégommer quelques ennemis un peu trop collants avec de bon coup de pied balançant de la glace sur le sol. Bien qu’elle paraisse puissante sur le papier, celle-ci n’en restera pas moins extrêmement fragile au corps à corps.

Au rayon des autres attaques, l’élémentaliste pouvait aussi se protéger avec d’immenses murs de glace. Qui plus est, et avec le système de personnalisation d’attaque de Superfuse, il était ainsi possible pour notre classe de réaliser en simultané des attaques de feu et de glace totalement démesurées, et donc infiniment puissantes face aux nombreuses créatures à affronter. Indéniablement, cette classe sera vraiment fun à jouer pour les joueurs aimant prendre des personnages à base de magie, et sachez que le gameplay nous a semblé par ailleurs toujours autant calibré comme il faut.

Superfuse sera de sortie en accès anticipé d’ici cet Automne, sans plus de précisions sur PC via Steam.