Super Mario 3D World + Bowser’s Fury fait le tour du propriétaire en vidéo

Nintendo nous a dévoilé hier un nouveau trailer pour Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, qui mettait en avant les nouveautés du portage via l’ajout du contenu Bowser’s Fury. Aujourd’hui, le constructeur revient avec une nouvelle vidéo bien plus longue qui nous explique à quoi nous attendre avec le jeu.

Une vidéo pour présenter les nouveautés du jeu

Dans cette vidéo de plus de 7 minutes, on apprend alors qu’un mode photo sera bien de la partie dans cette version Switch. Outre de nouveaux collectibles, le jeu a été revu pour inclure des déplacements plus rapides, un mode en ligne et de la coop à deux pour la partie Bowser’s Fury.

Pour rappel, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sera disponible dès le 12 février prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.