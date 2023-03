Summoners War: Chronicles : 5 choses à savoir sur le MMORPG immanquable !

Déjà disponible depuis quelques mois en Corée du Sud et en Amérique du nord, Summoners War: Chronicles débarque en Europe ce 9 mars, disponible gratuitement au téléchargement sur le site officiel. Le MMORPG en free to play de Com2uS compte bien frapper un grand coup avec une tonne de contenu, un gameplay dynamique et une esthétique accrocheuse. Voici tout ce qu’il faut savoir avant de se lancer dans l’aventure.

Disponible sur plusieurs plateformes et en français

Tout d’abord, sachez que Summoners War: Chronicles offrira une liberté d’accès sans pareille pour en profiter où vous voulez et quand vous voulez. Ce 9 mars 2023, il est possible d’y jouer sur PC via Steam, smartphones et tablettes (iOS et Android). Le plus intéressant dans tout ça est que le cross-play sera de la partie dès le lancement. Grâce à la plateforme Hive Crossplay, vous allez donc pouvoir profiter du jeu sur toutes ces plateformes avec un même compte. Autrement dit, rien ne vous empêche de faire quelques sessions de farming sur votre téléphone durant la pause déjeuner ou dans les transports puis de rentrer chez vous le soir pour faire un donjon sur votre PC.

En matière de contrôles, là encore vous avez le choix puisqu’il peut se jouer au clavier et à la souris sur PC, via l’écran tactile sur smartphone et tablette, ainsi qu’à la manette sur tous ces supports. Bonne nouvelle, une version console est également prévue, mais il faudra être patient car aucune période de sortie n’a encore été révélée. Enfin, Summoners War: Chronicles inclut bien évidemment des textes en français et un doublage anglais ou coréen au choix.

Un MMORPG orienté action qui profite de la patte Summoners War

Summoners War: Chronicles est un jeu de rôle massivement multijoueur qui se déroule dans l’univers de Summoners War: Sky Arena. Le jeu mobile, dont le succès ne désemplit pas depuis des années (avec plus 180 millions de téléchargements), permet à Chronicles de profiter d’un contenu et d’un rayonnement exceptionnel. En effet, la communauté française de Sky Arena est l’une des plus actives d’Europe, autant dire que vous ne serez pas seul dans cette nouvelle aventure.

Pour autant, il n’est pas nécessaire de connaitre la licence sur le bout des doigts pour se lancer aisément. Summoners War: Chronicles se déroule avant les évènements de Summoners War: Sky Arena et en tant qu’invocateur, il vous faudra affronter une nouvelle menace, rencontrer de nouveaux personnages et explorer de nombreux continents.

Vous allez ainsi pouvoir parcourir des zones ouvertes en temps réel dans la peau de votre invocateur ou invocatrice. Celui-ci dispose de capacités uniques mais aussi de monstres qui l’aideront au combat. Encore une fois, ces créatures sont bien connus des fans puisqu’ils appartiennent à la licence Summoners War, mais il y aura également des inédits dans Summoners War: Chonicles !

Des tas de monstres pour personnaliser ses stratégies et son style de jeu

En vous lançant dans Summoners War: Chonicles, vous allez devoir choisir parmi trois invocateurs différents afin d’entamer votre aventure :

Kina : Une invocatrice possédant des capacités de soin. Elle incarne pour ainsi dire le rôle de healer.

: Une invocatrice possédant des capacités de soin. Elle incarne pour ainsi dire le rôle de healer. Orbia : Une invocatrice qui utilise la magie pour faire d’énormes dégâts. Elle prend donc ici le rôle de DPS.

: Une invocatrice qui utilise la magie pour faire d’énormes dégâts. Elle prend donc ici le rôle de DPS. Cleaf : Un invocateur qui préfère protéger ses camarades. Il prend logiquement le rôle de tank.

Comme vous pouvez le voir, la sainte trinité des MMO (Tank/Heal/DPS) est respecté, mais grâce au différents monstres que vous allez pouvoir invoquer, vous allez pouvoir vous spécialiser ou bien combler vos faiblesses. Le titre vous laissera invoquer jusqu’à 350 créatures sachant que de nouvelles seront introduites au fil des mises à jour futures. Gardez à l’esprit que Summoners War: Sky Arena compte plus de 1000 monstres actuellement, ce qui veut dire qu’il y a encore de la marge. Vous pourrez ainsi facilement trouver les monstres qui correspondent à vos besoins ou tout simplement celui qui vous tape dans l’œil.

Typiquement, le MMO est le genre de jeu facile à prendre en main mais possédant une grande profondeur stratégique qu’il faudra appliquer à haut niveau si vous le souhaitez. La gestion de vos monstres, l’évolution de votre invocateur, les équipements, les compositions d’équipe…, autant de paramètres à prendre en compte pour affiner votre stratégie et imposer votre style de jeu.

Du contenu PVE et PVP pour jouer à votre rythme

Summoners War: Chonicles peut se jouer de différentes façons et prend en compte les profils de chacun. Vous pouvez avoir une approche plus « détente » en complétant les missions du mode histoire, en faisant des quêtes quotidiennes, des donjons ou autres évènements temporaires. Autrement dit, en profiter à petites doses. Les joueurs les plus « hardcore » pourront aller plus loin en participant à des matchs PVP à 1vs1 en temps réel ou encore des raids très difficiles jusqu’à 12 joueurs. Pour les tâches rébarbatives ou le farming, il vous est possible d’automatiser certaines actions pour gagner du temps ou faire autre chose à côté.

Pour résumer, Summoners War: Chonicles possède énormément de contenu avec du PVE (des quêtes, des donjons, des raids) et du PVP (matchs en temps réel ou IA vs IA) que vous pouvez aborder de différente façon selon vos envie et votre temps de jeu. Vous pouvez également vous spécialiser dans de nombreux métiers comme cuisinier ou forgeron. En tant que MMORPG coréen, il propose énormément de choses à faire et à découvrir, toutefois rassurez-vous, la progression se fait étape par étape en début de partie afin de bien vous introduire chaque élément. Sachez tout de même que vous ne serez jamais perdu grâce aux icones de quête qui vous indiquent toujours où aller. Et même si vous aimez allez vite, vous ne risquez pas de venir à bout de tout ce que le jeu a à proposer en quelques jours à peine.

Du bon pour la suite

Com2uS a de grandes ambitions pour Summoners War: Chonicles car en plus de tout ce qu’il propose aujourd’hui, les futures mises à jour du jeu offriront bien plus encore. Par exemple, le jeu profitera au lancement d’une collaboration avec le Webtoon coréen « The Advanced Player of the Tutorial Tower ». De nombreux autres nouveaux contenus sont prévus !

On rappelle que le titre est déjà disponible en Amérique du nord et en Corée du Sud. D’après nos observations, les retours sont plutôt positifs pour le moment. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion de jouer à la version américaine du jeu, mais aussi à la version française lors d’un évènement dédié à la presse. Nous n’hésiterons pas à vous reparler du titre et de fournir un test complet prochainement, mais pour l’instant, sachez que nous sommes très enthousiastes quant aux qualités du jeu !

Summoners War: Chonicles sort ce 9 mars sur iOS, Android (smartphones et tablettes) et PC via Steam. Vous pouvez l’essayer gratuitement en téléchargeant le jeu dès aujourd’hui.