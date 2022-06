Accueil » Actualités » The Last of Us Part II vient d’atteindre les 10 millions de ventes

Les fans de The Last of Us ont bien été gâtés hier lors du Summer Game Fest. Malgré le fait que la surprise ait été un peu éventée, Naughty Dog a levé le voile sur le remake du premier épisode, qui se rebaptisera The Last of Us Part I, histoire de mieux coller à sa suite, The Last of Us Part II. Et si l’on est maintenant dans l’attente de découvrir ce remake, et pourquoi pas d’une éventuelle Part III, Naughty Dog a profité de toutes ces annonces autour de la licence pour faire le point sur le deuxième opus, qui vient de franchir un chiffre de ventes symbolique.

Une suite couronnée de succès

En marge de la sortie du remake du premier épisode, Naughty Dog se félicite d’avoir vendu 10 millions de copies de The Last of Us Part II en un peu moins de deux ans.

Un score tout à fait honorable pour une grosse machine comme celle-là, qui avait décroché la palme du meilleur démarrage pour un jeu PS4, avec 4 millions de copies écoulées en seulement trois jours de commercialisation. Le jeu s’est aussi heurté à une mauvaise presse suite à un review-bombing de la part de fans mécontents du scénario, mais cela na visiblement pas trop freiné le public.

Nul doute que la sortie du remake devrait relancer l’intérêt autour de cette suite (en attendant sa version PC ?), avec de nouvelles personnes qui vont découvrir la saga.