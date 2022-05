Summer Game Fest : Le line-up des participants confirmés avec plus de 30 studios et éditeurs

Le Summer Game Fest ouvre bientôt ses portes et aura fort à faire pour nous faire oublier l’absence d’E3 cette année. Mais les équipes de Geoff Keighley sont plus prêtes que jamais, avec des événements qui commencent à se multiplier et des gros shows qui sont déjà confirmés. Même si Keighley lui-même a confirmé qu’il y aurait moins d’événements indépendants de la part d’éditeurs cette année, il révèle aujourd’hui tous les partenaires qui vont se regrouper sous la bannière du Summer Game Fest pour le mois de juin.

This year's #SummerGameFest will feature events, activities and updates for fans from more than 30 partners, with more to be announced.

It's going to be a great month for video game fans.

Get ready! pic.twitter.com/vLaRGnbtBK

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 31, 2022