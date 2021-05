Une suite de Bloodstained: Ritual of the Night est visiblement en développement

Bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui avaient apprécié Bloodstained: Ritual of the Night. Lors du dernier bilan financier de Digital Bros, maison-mère de nombreux studios et éditeurs comme 505 Games, le titre a refait parler de lui pour montrer qu’il était une licence importante dans le portfolio de l’entreprise.

Une suite en chantier

C’est donc pour cela que dans ce même bilan, on apprend qu’une suite à Bloodstained: Ritual of the Night est actuellement en cours de développement. Pour le moment, on ne sait rien d’autre sur cette suite, si ce n’est qu’elle est bien en train d’être créée. Le document fait bien mention d’une « seconde version », mais il emploie le même terme pour parler du second épisode de Ghostrunner, ce qui indique donc que l’on parle ici d’un nouvel épisode.

Le premier épisode s’est vendu à 1 million d’exemplaires selon le rapport financier, ce qui nous laisse comprendre pourquoi une suite a vite été mise en chantier, à l’instar de Ghostrunner, du même éditeur.