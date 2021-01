Bloodstained : Ritual of the Night, le mode classique est disponible

Sorti en juin 2019, Bloodstained : Ritual of the Night signait le grand retour du papa de Castlevania sur le devant de la scène. Succès critique et commercial, le titre de Koji Igarashi financé par Kickstarter n’en oublie pas les joueurs, les gratifiant d’une nouvelle mise à jour, sur consoles et PC, pour débuter 2021.

Au programme, l’arrivée du mode classique ainsi qu’une nouvelle collaboration avec l’éditeur Raw Fury après une première approche concluante l’année dernière, en intégrant les personnages de Bloodstained dans le jeu Kingdom: Two Crowns.

Retour aux origines

Grâce à une mise à jour gratuite pour les possesseurs du jeu, il est désormais possible de tenter le mode classique dans Bloodstained : Ritual of the Night. Accessible depuis l’écran principal, il transpose le jeu dans un monde rétro dans lequel il faut venir à bout de cinq étapes ponctuées de boss.

En outre, une fois le mode classique terminé, les joueurs seront notés en fonction de leur temps, du nombre de morts mais également du score réalisé dans trois modes de difficultés. Ce qui ne manque pas de rappeler d’anciens Castlevania.

Cette collaboration entre éditeurs permet d’inclure l’univers de Kingdom : Two Crowns à celui de Bloodstained. Au menu, une nouvelle zone à l’esthétique reprise de Kingdom, un boss inédit ainsi que l’accès à un nouvel équipement, le Crown Head Gear, qui réduit les dégâts reçus en échange d’or.

Enfin, comme le montre la roadmap disponible sur le site officiel du jeu, d’autres DLCs devraient venir gonfler le contenu du titre durant l’année, avec notamment un nouveau personnage jouable et une collaboration avec une autre licence. Pour patienter et pour en apprendre plus, n’hésitez pas à découvrir notre test et/ou notre Indie Story sur Bloodstained.

Pour rappel, vous pouvez retrouver Bloodstained : Ritual of the Night sur PlayStation 4, PC, Xbox One et Nintendo Switch.