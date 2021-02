Blasphemous s’offre une collaboration avec Bloodstained: Ritual of the Night

Les cross-over entre les jeux indépendants sont de plus en plus fréquents, comme Cyber Shadow avec Shovel Knight, mais celui-ci est une jolie surprise. Blasphemous va en effet recevoir une prochaine mise à jour avec un contenu qui permettra d’inviter Miriam de Bloodstained: Ritual of the Night dans l’aventure.

Une collaboration inattendue

Team 17 et The Game Kitchen annoncent que la mise à jour « Strife and Ruin » permettra de croiser Miriam à Cvstodia. Il faudra alors aider la protagoniste de Bloodstained: Ritual of the Night à rentrer chez elle en parcourant les niveaux à la recherche d’éclats pour lui permettre de se téléporter.

Cette mise à jour introduira également le mode Boss Rush, qui sera disponible après avoir complété une première fois l’aventure. Les amateurs de rétro pourront aussi profiter d’une zone façon demake en 8-bits, avec des contrôles réadaptés pour l’occasion.

Cette update sera disponible dès le 18 février dans Blasphemous, sur PC, PS4, Xbox One et Switch.