ArtPlay (Bloodstained: Ritual of the Night) espère faire une grosse annonce en 2023

C’est la fin d’année et avec elle, les traditionnels vœux des développeurs japonais. Divers magazines profitent de cette période pour faire le tour des studios nippons et demander leurs ambitions pour l’année d’après. Famitsu a ainsi recueilli les vœux de plus de 141 créateurs cette année, relayés par Gematsu, où l’on peut découvrir les déclarations de l’équipe d’ArtPlay.

Du nouveau contenu pour Bloodstained

Studio fondé par Koji Igarashi, réputé pour la série Castlevania, ArtPlay est connu pour nous avoir sorti Bloodstained: Curse of the Moon en 2018 puis le très chouette Bloodstained : Ritual of the Night en 2019. Un titre aujourd’hui encore supporté, avec l’arrivée de régulières mises à jour et autres nouveaux contenus. Un crossover avec l’onirique Journey avait été proposé cet été après avoir ajouté un personnage de Child of Light en mars.

Deux créateurs de ArtPlay ont partagé leurs vœux. Pour Koji Igarashi, l’important est de finir le contenu sur leur jeu : « J’aimerais terminer le travail sur le contenu restant de Bloodstained : Ritual of the Night. Et cela nous mènera à la prochaine étape ». Une ambition relativement classique, qui nous permet tout de même d’assurer de nouvelles choses à faire dans le metroidvania l’année prochaine. Shutaro Iida, le directeur du jeu, a cependant des espoirs pour révéler quelque chose d’important en 2023 : « Nous travaillons toujours sur le contenu de Bloodstained : Ritual of the Night, mais nous nous efforçons chaque jour de pouvoir faire une grande annonce en 2023. ».

Cela n’est pas suffisant pour affirmer que 2023 sera l’année d’une nouvelle annonce de jeu, mais ces déclarations suffiront probablement à titiller les fans de Bloodstained qui peuvent désormais espérer un teasing l’année prochaine. Reste à savoir s’il s’agira d’un tout nouveau projet, ou de la suite à Bloodstained: Ritual of the Night, qui a déjà été confirmée et qui était encore au tout début de son développement en 2021. Comme on dit, wait & see.