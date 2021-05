Ghostrunner 2 annoncé sur PS5, PC et Xbox Series X|S

Ca bouge du côté de Ghostrunner, qui vient de fêter sa première année de sortie. Rentabilisé en seulement un mois après sa commercialisation et obtenant des critiques positives de la part de la presse mais aussi des joueurs et joueuses, la licence a tout récemment été rachetée par l’éditeur 505 Games.

Tandis que certains découvrent les nouveaux modes de jeu disponibles sur le titre, d’autres attendent avec impatience les portages destinés aux consoles PS5 et Xbox Series X|S attendus dans le courant de l’année 2021. Pendant ce temps-là, une information est tombée : une suite au jeu est d’ores et déjà prévue.

Le Ghostrunner n’a pas le temps

Sorti en mars 2020 sur PS4, PC et Xbox One, puis rapidement suivi par un portage Switch, le FPS-Plateformer Ghostrunner s’est vendu à environ 600 000 exemplaires à travers le monde. Des chiffres encourageant qui justifient le suivi du jeu par les développeurs et le désir de proposer une nouvelle expérience dans le même univers.

En effet, c’est par le biais d’un communiqué de presse que le co-PDG de Digital Bros, Raffaele Galante, a officialisé l’existence de Ghostrunner 2 qui sera une nouvelle fois développé par le studio polonais One More Level, déjà présent sur le premier jeu.

Si pour le moment aucune date n’a été annoncée, il ne fait aucun doute que d’autres informations ne tarderont pas à être divulguées sur les prochaines semaines et/ou prochains mois au sujet de ce second opus.

En attendant, sachez que du contenu additionnel est également prévu pour Ghostrunner premier du nom dans un avenir proche. N’hésitez pas à jeter un œil à notre test pour découvrir le jeu.