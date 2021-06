La suite de Bloodstained: Ritual of the Night est encore au tout début de son développement

Lors du dernier rapport financier de la maison-mère de 505 Games, on a pu apprendre que Bloodstained: Ritual of the Night aurait prochainement droit à un second épisode, sans qu’aucun autre détail ne soit révélé. Le studio confirme aujourd’hui cela tout en mettant en garde la communauté, car le jeu n’est pas encore prévu pour tout de suite.

Regarding recent reports, @505_Games and @ArtplayEN are in very early planning stages for a #Bloodstained sequel. However, current development resources are focused on completing Bloodstained: Ritual of the Night's upcoming content. We have a lot planned for you. pic.twitter.com/yPV0n31gBX

— Bloodstained: RotN (@SwordOrWhip) June 4, 2021