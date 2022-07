Immortals Fenyx Rising pourrait avoir une suite avec un univers complétement différent

Ubisoft a pas mal fait parler de ses jeux hier, mais pas que pour des bonnes nouvelles. Plusieurs titres ont été annulés en interne, avec deux titres qui n’avaient pas été annoncés. Mais que les fans de Immortals Fenyx Rising se rassurent, un nouvel épisode pourrait toujours être en préparation, du moins si l’on en croit Jeff Grubb, qui a donné plus de détails sur cet éventuel deuxième opus dans son podcast Games Mess Decides, relayé par VGC.

Changement de cadre

Avec ses DLC, Immortals Fenyx Rising n’a pas eu peur de s’attaquer à d’autres mythologies que celle présentée dans le jeu de base, et ce serait naturel de voir la licence continuer à faire cela dans un deuxième opus.

C’est bien le cas selon le journaliste, qui évoque le fait qu’il s’agirait plutôt d’un spin-off, et pas d’une suite à proprement parler (donc bye bye Fenyx). Le nom de code du jeu serait Oxygen, et se baserait sur la culture polynésienne :

« Il est basé sur la culture polynésienne hawaïenne cette fois-ci. Il a toujours un Dieu en tant que narrateur. Ils essaient toujours d’être visuellement plus stylisés, en étant moins une copie de Breath of the Wild. C’est au début de la pré-production, j’ai vu quelques concept-arts, ça arrive peut-être en 2025. »

On a donc encore bien le temps de voir venir la chose, et Ubisoft ne va probablement pas en parler maintenant, mais on garde un oeil sur tout cela.