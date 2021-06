Eiyuden Chronicle repoussé à 2023 mais annonce un spin-off

Double dose d’Eiyuden Chronicle lors du Xbox & Bethesda Games Showcase spécial E3 2021. Et nous avons eu droit à une bonne et une mauvaise nouvelle, voire plus si vous n’avez pas de console Xbox.

Non, malgré ce style très HD-2D, ce n’est pas un jeu Square Enix

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes a dévoilé une nouvelle séquence de gameplay. Pour rappel, il s’agit d’un projet des créateurs de Suikoden qui avait été financé via une campagne Kickstarter record. Attendu pour l’année prochaine, il aura donc du retard puisqu’il est désormais indiqué pour 2023.

Et pour patienter, nous aurons droit au spin-off Eiyuden Chronicle Rising qui semble abandonner le genre RPG pur et dur pour un gameplay en 2D. Le site officiel indique qu’il s’agit d’un action-RPG avec de la plateforme et où l’on devra développer sa ville. Il s’agira d’un préquel qui servira à introduire le monde et ses personnages.

Peu d’information en dehors du fait qu’il sortira en 2022. Mais que ce soit pour Rising ou pour Hundred Heroes, sachez que les deux seront disponibles dès leur sortie dans le Game Pass.

Le fait que les versions PS4 et PS5 pourtant annoncées et promises par la campagne Kickstarter soient absentes du site, aura de quoi faire grincer des dents mais on suppose qu’il n’y aura pas d’exclusivité Xbox même temporaire, sinon les backers auront de quoi faire un beau procès contre et Rabbit & Bear, 505 Games et Microsoft…

Eiyuden Chronicle Rising sortira en 2022 au moins sur Xbox One, Xbox Series et PC. Eiyuden Chronicle Hundred Heroes sortira quant-à-lui en 2023 sur Xbox One, Xbox Series et PC avec probablement des versions PlayStation 4 et PlayStation 5 en simultané, voire même une version Switch même si c’est beaucoup moins sûr.