Suicide Squad: Kill the Justice League a été repoussé à 2023 selon Bloomberg

2022 commence sur les chapeaux de roues avec la sortie de très gros jeux, qui devaient pour la plupart arriver l’année dernière. En 2021, la mode était aux reports, et cela risque de continuer en 2022. Le premier gros retard de l’année est à attribuer à Warner Bros, mais cette fois-ci pour Suicide Squad: Kill the Justice League, que l’on attendait pour 2022 mais qui a été silencieusement reporté à l’année prochaine selon Bloomberg.

Warner Media has quietly delayed Rocksteady's Suicide Squad: Kill the Justice League until 2023, according to people familiar with development https://t.co/DS4mzqOPqV

— Jason Schreier (@jasonschreier) February 2, 2022