Suicide Squad: Kill the Justice League confirme sa présence aux Game Awards

Chez Warner Bros, deux gros jeux DC sont actuellement en préparation pour une sortie en 2022. D’un côté, Gotham Knights, qui semble être assez avancé pour maintenir sa sortie l’année prochaine, et de l’autre, Suicide Squad: Kill the Justice League, qui n’a toujours pas montré de gameplay malgré une apparition au DC FanDome, ce qui inquiète forcément. Mais cela pourrait changer dès demain soir, tard dans la nuit, avec les Game Awards.

Me and the @RocksteadyGames squad are getting ready to dive into the #TheGameAwards. Can't wait to share the mayhem with you all! Good luck @GeoffKeighley! pic.twitter.com/ZTJOhUqbZ8

— Sefton Hill (@Seftonhill) December 8, 2021