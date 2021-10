Suicide Squad: Kill the Justice League dévoile un nouveau trailer explosif et sanglant

Warner Bros nous a donné rendez-vous pour le DC FanDome qui a lieu ce soir, afin de faire le plein d’informations sur les films, comics, et jeux qui arrivent pour l’univers DC. Suicide Squad: Kill the Justice League faisait évidemment partie de la célébration, comme cela avait été teasé toute la semaine, avec une image in-game publiée hier. On en découvre aujourd’hui bien plus avec une nouvelle vidéo.

Sortie toujours programmée pour 2022

On retrouve donc bien Amanda Waller qui va former une Suicide Squad relativement petite, avec quatre membres même si l’on peut voir d’autres méchants célèbres comme le Pingouin être aussi équipé d’un collier de sécurité.

Histoire de respecter le ton de l’équipe, on a donc droit à une vidéo qui n’hésite pas à faire sauter quelques têtes, tandis que nos quatre méchants vont devoir combattre une Justice League dont le cerveau a été lavé par Brainiac. On y voit pêle-mêle Superman, Flash ou encore Green Lantern, qui devraient donner bien du fil à retordre à l’équipe.

Malheureusement, même si tout est issu d’images in-game, aucun extrait de gameplay n’a été diffusé. Il faudra probablement attendre l’année prochaine (ou les Game Awards ?) pour en voir plus sur ce jeu qui mettra l’accent sur la coopération.

Suicide Squad: Kill the Justice League sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series en 2022.