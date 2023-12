Une année 2024 riche pour Suda51 ?

2023 arrive à son terme. Si les sorties sont désormais calmées et l’actualité bien plate, les créateurs et créatrices qui viennent de l’archipel nippon se prêtent au traditionnel message de vœux pour l’année prochaine. Publiés dans le journal 4Gamer.net et relayés par Gematsu, ces vœux laissent entrevoir quelques informations intéressantes sur les futurs projets des développeurs nippons.

C’est le cas pour Grasshopper Manufacture puisque Goichi Suda, que l’on connait surtout sous l’alias Suda51, a déclaré que « 2024 sera une année mouvementée pour Grasshopper. Un remaster de Shadows of the Damned sera publiée. Et nous travaillons dur sur un nouveau jeu ! ». De quoi nous confirmer que le remaster récemment annoncé sortira bien l’année prochaine, tout en nous teasant un nouveau titre.

Une déclaration qui rejoint celle de Ren Yamazaki, également créateur au sein du studio Grasshopper Manufacture et directeur artistique de No More Heroes III, qui a lâché un : « En 2024, nous continuerons à travailler dur pour créer des jeux divertissants. Je pense que nous devrions pouvoir annoncer quelque chose en 2024. ».

Vous l’avez compris, Grasshopper Manufacture travaille bien sur plusieurs projets. En plus du remaster de Shadows of the Damned qui semble bien logé à 2024, le studio pourrait bien dévoiler un autre titre. Rien de confirmé comme le laisse supposer le conditionnel dans la phrase de Yamazaki-san, mais les paris sont lancés : nouvelle licence ? quelque chose qui serait lié à No More Heroes ? Qu’espérez-vous ?