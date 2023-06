Shadows of the Damned s’offre un remaster à la surprise générale

L’Enfer ouvre à nouveau ses portes pour Garcia

Rien ne pouvait laisser penser que Grasshopper puise dans le fin fond de son catalogue pour aller piocher Shadows of the Damned, et pourtant. Shadows of the Damned: Remastered a bel et bien été annoncé hier en amont du Devolver Direct dans une mise en scène toute particulière, qui s’appuyait aussi sur quelques images de cette refonte.

On en sait encore peu sur le projet pour le moment, mais l’éditeur compte nous en dire plus à l’occasion de sa propre conférence. Le Grasshopper Direct viendra fêter les 25 ans de l’entreprise avec une émission spéciale le 15 juin prochain à 6 heures du matin.

Ce sera donc sans doute l’occasion de retrouver le jeu pour apprendre ce que ce remaster nous réserve, avec plus de précisions sur la sortie et sur les plateformes visées. Pour rappel, Shadows of the Damned est un TPS qui raconte l’histoire d’un chasseur de démons des temps modernes qui s’en va en quête de vengeance après le kidnapping de sa bien-aimée.