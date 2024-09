Shinji Mikami et Suda51 critiquent le système de classification japonais, fait « par des personnes qui ne jouent pas »

Le gore au centre de la réglementation japonaise

Pour la sortie de Shadows of the Damned: Hella Remastered, le duo enchaîne les interviews et il s’est exprimé sur ce sujet bien précis chez GameSpark. Lors de sa première sortie en 2011, la version japonaise avait Shadow of the Damned été contrainte de revoir certains éléments pour pouvoir voir le jour, notamment sur tout ce qui touche à l’aspect gore du jeu. Un détail qui est très scruté par le système CERO, et qui a posé pas mal de problèmes à Electronic Arts lors de la sortie de Dead Space, tout comme à Krafton avec The Callisto Protocol.

Malheureusement pour la communauté japonaise, le remaster est lui aussi obligé de se plier aux mêmes règlementation, 13 ans plus tard. Pour Shinji Mikami, le CERO n’a pas de sens dans la mesure où il est décidé par un public qui ne joue pas :

« Mon avis sur la question n’a pas changé entre temps. Je pense que c’est une étrange situation de voir des personnes qui ne jouent pas essayer de restreindre le travail d’artistes tout en empêchant le public d’y accéder, même pour les clients qui veulent ce genre de jeux edgy. »

Mikami cite lui aussi l’exemple de Dead Space premier du nom, privé d’une sortie japonaise, ce qui avait causé une certaine tristesse chez l’équipe qui avait travaillé dessus. Créer deux versions, une censurée (pour le Japon) et l’autre non (pour le reste du monde) représente aussi un double travail, même pour Shadows of the Damned: Hella Remastered selon Suda51. Aujourd’hui, le public japonais peut malgré tout se tourner vers la version Steam du jeu, qui est la même peu importe le territoire, et qui permet de passer outre le système CERO.

Lollipop Chainsaw passe quant à lui la certification

Ce dernier est aussi au cœur des débats concernant Lollipop Chainsaw RePoP, un autre jeu initialement chapeauté par Suda51. L’annonce d’un mode RePoP optionnel permettant d’atténuer la violence aurait pu être vu comme un moyen de détourner la réglementation CERO, mais finalement, le producteur Yoshimi Yasuda explique que le mode « Original » du jeu, qui reproduit l’expérience du jeu de base, n’a pas été concernée par des restrictions.

Face aux accusations de censure qui apparaissent malgré tout sur les réseaux sociaux, il précise que les seuls changements apportés au mode « Original » sont liés au gameplay, pas à la représentation de la violence dans le jeu (malgré le mode RePoP tout à fait optionnel) :

« Le mode original est un mode qui reproduit les mêmes visuels sanglants, la même direction de cinématique, la même conception des personnages, les mêmes mouvements, les mêmes images d’introduction des personnages de style bande dessinée, les mêmes costumes etc. que la version originale. »

Si ce remaster n’a donc pas été inquiété par le système CERO, la manière dont cette réglementation interroge encore une partie de l’industrie. Pour Suda51, la solution serait simplement de créer un palier « CERO X », qui serait au-dessus du CERO Z – l’équivalent du PEGI 18 chez nous – afin que le public soit tout de même informé sans pour autant le priver d’une version du jeu.