Shadows of the Damned: Hella Remastered sortira juste à temps pour Halloween

Garcia se déguise pour l’occasion

Grasshopper nous indique en vidéo quand ce remaster va sortir, et pas de n’importe quelle manière. C’est avec un trailer qui donne des maux de tête que l’on apprend que ce Shadows of the Damned: Hella Remastered sera disponible dès le 31 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. On connaît également son prix, qui sera fixé à 24,99 € seulement, et précommander le titre vous permettra de profiter de trois jours d’accès anticipé.

Pour son retour, Garcia aura également droit à de nouveaux costumes dans sa garde-robe avec les tenues « Demonio Garcia », « Ocho Corazones », « Placa Garcia » et « Kamikaze Garcia ». Cette nouvelle version permettra surtout de profiter du jeu en 4K et de découvrir un mode New Game+ pour ceux qui veulent revivre cette aventure en boucle (à l’image de ce trailer épuisant).