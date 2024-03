Premières images pour le remaster

Garcia fera donc son retour très prochainement puisque ce Shadows of the Damned: Hella Remastered est bien prévu pour sortir dans le courant de l’année, même si aucune date précise n’a été annoncée pour l’occasion. En revanche, on en sait enfin un peu plus sur les plateformes visées, et il n’y avait vraiment pas besoin de faire durer le suspense étant donné que ce remaster sortira partout. C’est-à-dire sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et même sur Nintendo Switch.

Les précommandes numériques viennent d’ouvrir sur les différents stores comme sur Steam, avec de nouvelles images du jeu à l’appui que vous pouvez voir ci-dessous. Pas encore de vidéo pour le moment, mais le jeu sortira prochainement, ce qui veut dire qu’on sera très vite fixés sur la qualité ou non de cette version.