Ori and the Will of the Wisps

Voici la liste complète et officielle des succès du jeu Ori and the Will of the Wispssur Xbox One et PC. Cela vous permettra d’obtenir le 100% et donc le 1000G lorsque vous aurez réalisé les différents objectifs.

De justesse

Tu as repoussé Howl.

Tu as repoussé Howl.

Tu as battu le scarabée rhinocéros.

Tu as battu le scarabée rhinocéros.

Tu as battu la Pierre du Saule.

Tu as battu la Pierre du Saule.

Tu as atteint les clairières de la Source.

Tu as atteint les clairières de la Source.

Tu as remis le moulin à eau en marche.

Tu as remis le moulin à eau en marche.

Tu as échappé à l’avalanche.

Tu as échappé à l'avalanche.

Tu as repoussé Mora.

Tu as repoussé Mora.

Tu as repoussé Kwolok.

Tu as repoussé Kwolok.

Tu t’es enfui des ruines.

Tu t'es enfui des ruines.

Tu as battu Shriek.

Tu as battu Shriek.

Tu as terminé le jeu.

Tu as terminé le jeu.

Tu as terminé le Mode périlleux.

Tu as terminé le Mode périlleux.

Tu as débloqué toutes les compétences.

Tu as débloqué toutes les compétences.

Tu as amélioré toutes les compétences.

Tu as amélioré toutes les compétences.

Tu as amélioré tous les emplacements de fragments.

Tu as amélioré tous les emplacements de fragments.

Tu as débloqué tous les fragments.

Tu as débloqué tous les fragments.

Tu as amélioré tous les fragments.

Tu as amélioré tous les fragments.

Tu as augmenté ta vie au maximum.

Tu as augmenté ta vie au maximum.

Tu as augmenté ton énergie au maximum.

Tu as augmenté ton énergie au maximum.

Tu as acheté toutes les cartes de Lupo.

Tu as acheté toutes les cartes de Lupo.

Tu as terminé tous les temples spirituels.

Tu as terminé tous les temples spirituels.

Tu as trouvé tous les objets à collectionner.

Tu as trouvé tous les objets à collectionner.

Tu as terminé la quête des échanges.

Tu as terminé la quête des échanges.

Tu as terminé toutes les quêtes annexes.

Tu as terminé toutes les quêtes annexes.

Tu as terminé tous les projets des clairières de la Source.

Tu as terminé tous les projets des clairières de la Source.

Tu as battu le fantôme du développeur dans toutes les épreuves.

Tu as battu le fantôme du développeur dans toutes les épreuves.

Tu as battu Mora sans subir de dégâts.

Tu as battu Mora sans subir de dégâts.

Tu as battu Kwolok en moins de 2 minutes.

Tu as battu Kwolok en moins de 2 minutes.

Tu as jonglé avec au moins 3 projectiles dans les airs pendant plus de 5 secondes.

Tu as jonglé avec au moins 3 projectiles dans les airs pendant plus de 5 secondes.

Tu as battu 5 ennemis sans toucher le sol.

Tu as battu 5 ennemis sans toucher le sol.

Tu n’as pas touché à l’eau corrompue.

Tu n'as pas touché à l'eau corrompue.

Tu as battu 3 ennemis avec une seule Lance.

Tu as battu 3 ennemis avec une seule Lance.

Tu as battu 10 ennemis en te servant de l’environnement.

Tu as battu 10 ennemis en te servant de l'environnement.

Tu as terminé le jeu sans t’équiper de fragments.

Tu as terminé le jeu sans t'équiper de fragments.

Tu as terminé le jeu sans dépenser de lumière spirituelle.

Tu as terminé le jeu sans dépenser de lumière spirituelle.

Tu as terminé le jeu en moins de 4 heures.

Tu as terminé le jeu en moins de 4 heures.

Tu as terminé le jeu sans mourir.

