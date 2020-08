Subnautica et son extension Below Zero annoncés sur Nintendo Switch

Comme convenu, Nintendo a diffusé ce soir son Indie World. Un rendez-vous plein de petites surprises, notamment concernant un certain jeu de survie dont le succès n’est plus à prouver : Subnautica. Le titre de chez Unknown Worlds, après s’être exporté sur tous les supports disponibles, s’adaptera à l’hybride de Big N.

Le jeu d’origine et Below Zero arrivent en 2021

Bien que rien ne laissait vraiment présager l’arrivée de ce jeu de survie en milieu marin sur l’hybride de Big N, celle-ci n’est finalement pas si étonnante que ça. En effet, bien qu’il s’agisse d’un jeu indépendant, Subnautica s’est malgré tout écoulé à plus de 5 millions d’exemplaires. Un chiffre tout à fait impressionnant pour son calibre. Marquer le coup avec une parution sur Switch semble ainsi presque logique.

On en sait peu sur cette nouvelle mouture, qui nous a paru néanmoins un peu moins jolie que la version originale déjà disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Cela dit, peut-être ne s’agissait-il que de vidéos préliminaires et que le titre nous prouvera le contraire à sa sortie. Cette dernière est d’ailleurs fixée au début de l’année 2021, sans plus de précisions pour le moment.

Son extension Below Zero est elle aussi concernée. Toujours en développement sur les autres supports, cette aventure annexe devrait être disponible au début 2021 sur Nintendo Switch. Pour le moment, on en sait trop peu à son sujet pour vous préciser son contenu. Ce que l’on sait, néanmoins, c’est qu’il devrait s’agit d’une nouvelle aventure dans un environnement inédit.