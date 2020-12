Stronghold: Warlords : Rapide présentation en attendant sa sortie

Avec les fêtes de fin d’année, l’actualité est au plus calme, l’occasion pour nous de nous attarder quelques instants sur Stronghold: Warlords. Nouvel opus de la célèbre série de jeux de stratégie en temps réel de Firefly Studios, le titre arrive dans quelques semaines.

Après Stronghold Kingdoms, un jeu mobile, et le retour du second épisode, le studio londonien veut nous emmener en plein territoire de l’Asie de l’Est. Il couvre ainsi une période allant du 3ème siècle avant JC puis jusqu’en 1200 après JC. Il nous permettra de partir à la conquête des territoires des grands Khans et des seigneurs de guerre.

En plus de proposer une période historique fortement intéressante, Strongold Kingdoms revendique des mécaniques de gameplay inédites pour la série : pour la toute première fois, il sera possible de recruter, améliorer et commander des seigneurs IA sur le champ de bataille sous la forme de « Warlords ». Chacun d’entre eux sera sous votre commandement et permettra d’améliorer votre stratégique avec des caractéristiques uniques.

Côté solo, on peut anticiper plus d’une trentaine de missions à travers un mode campagne complet. Il est aussi possible de jouer en escarmouche mais également en multijoueur. Pour sûr, un mode construction libre sera aussi accessible.

🏯Stronghold: Warlords🏯 is coming soon, but we're running a 3 week long special Prologue Metagame in our Discord starting on Jan 4th.

🌸Use Warlords, solve puzzles, escape jail and discover secrets before release on Jan 26th!

💬Discord: https://t.co/l1WyZdLWsi pic.twitter.com/l9IgU9gJ5P

— Firefly Studios – ⚔ Stronghold: Warlords Jan 26th (@fireflyworlds) December 28, 2020