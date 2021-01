Stronghold: Warlords sortira finalement le 9 mars

Attendu pour la fin du mois, Stronghold: Warlords ne sera pas disponible comme prévu le 26 janvier sur PC via Steam. Le jeu de stratégie en temps réel de Firefly Studios a subi un nouveau retard dans son développement et sortira finalement le 9 mars.

We have an important announcement to make regarding the release date of Stronghold: Warlords to share with you all today. pic.twitter.com/PyuFTxujAJ

— Firefly Studios – ⚔ Stronghold: Warlords March 9th (@fireflyworlds) January 11, 2021