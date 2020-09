Streets of Rage 4 se met à jour et célèbre ses 1,5 millions de téléchargements

En effectuant un retour plus que réussi avec son quatrième épisode, Streets of Rage s’est offert une cure de jouvence qui a visiblement plu à beaucoup de joueurs, comme en atteste les jolis chiffres dévoilés aujourd’hui pour Streets of Rage 4.

Une update centrée sur l’équilibrage

Le titre de Lizardcube et Guard Crush Games a en effet été téléchargé plus de 1,5 millions de fois, et pour fêter cela, le jeu a droit à une nouvelle mise à jour qui apporte de nombreuses modifications, notamment sur l’équilibrage.

Ce nouveau patch s’occupe entre autres d’améliorer les personnages Axl et Cherry. Le premier sera dorénavant plus rapide et sa recovery prendra moins de temps, tandis que la seconde est corrige son flying punch qui est maintenant invincible.

Vous pouvez lire l’ensemble des 80 modifications apportées par cette update sur le site officiel de Dotemu. Streets of Rage 4 aura droit à de nouvelles mises à jour à l’avenir, ce qui devrait ravir les joueurs qui continuent à profiter de sa rejouabilité.