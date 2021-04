Street Fighter V : une vidéo de Rose avant sa sortie demain

Street Fighter V continue de dérouler son ultime saison avec une nouvelle mise à jour demain pour accueillir une combattante et un stage. Pour marquer l’occasion, Capcom dévoile donc un nouveau trailer de gameplay pour donner une idée globale du style de combat de Rose.

Is that a Jojo reference ?

Rose reviendra donc dès demain avec un stage nommé Marina of Fortune et basé à Venise, ce qui n’est pas surprenant pour le personnage. Outre ses différentes techniques, on peut admirer son costume de base ainsi que son Battle Costume qui en fait une pirate.

On a également droit à un très rapide aperçu des autres costumes qui seront également disponibles demain, de quoi avoir la classe pour le Capcom Pro Tour qui a débuté hier avec sa première étape japonaise.

Street Fighter V est disponible sur PlayStation 4 et PC via Steam.