Street Fighter 6 aura droit à son second week-end de bêta fermée en décembre

Les Game Awards risquent d’être placés sous le signe de la bagarre cette année, puisque Tekken 8 a d’ores et déjà confirmé sa présence, tandis que Street Fighter 6 devrait logiquement répondre présent lui aussi lors de la cérémonie (avec une date de sortie ?). Si rien n’est encore confirmé à ce sujet, on a au moins l’assurance de revoir le jeu dans les prochaines semaines puisque Capcom vient d’annoncer la tenue d’une deuxième bêta fermée, qui aura lieu mi-décembre.

Les inscriptions sont ouvertes

Préparez-vous pour le beta test fermé #2 de #StreetFighter6 du 16 au 19 décembre sur PS5, Xbox Series X|S et Steam ! 👤 8 personnages

🌐 Matchs en ligne

🕹️ Crossplay

…et quelques ajustements ! Détails – https://t.co/FsT08DDIlU pic.twitter.com/0VWExQcrfP — Capcom France (@capcom_france) December 1, 2022

La première bêta du jeu nous avait permis de nous faire un avis sur cet sixième épisode très attendu, mais cette seconde session promet d’être encore plus riche.

Au programme, 8 combattants seront jouables (on ignore encore lesquels), des matchs en ligne et du crossplay pour ce deuxième week-end de bêta, qui aura lieu du 16 au 19 décembre. Malheureusement pour les joueurs et joueuses PlayStation 4, cette bêta ne sera disponible que sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

Pour vous inscrire et avoir une chance d’y participer, il suffit de vous rendre sur le site officiel du jeu. Bonne nouvelle, si vous aviez déjà participé au premier bêta test, vous n’avez pas besoin de vous inscrire à nouveau et vous pourrez jouer directement.

Street Fighter 6 sortira en 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre dernière preview du jeu.