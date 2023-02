Street fighter 6 : du gameplay pour lily, cammy et zangief

Sans surprise, Street Fighter 6 était présent lors du State of Play et nous avons donc eu droit à ce qui n’est pas vraiment une vraie bande-annonce mais plutôt trois trailers de gameplay de personnages diffusés à la chaîne avec deux revenants mais aussi une des combattantes inédites qui dévoile son style de jeu.

Street Fighter 6 complète son casting

Désolé de passer rapidement sur Zangief et Cammy même s’il faut avouer qu’on ne les a jamais vu aussi impressionnants, que ce soit aussi bien au niveau de leur design que de leurs panoplies de coups. En effet, on va plutôt se concentrer sur Lily, le nouveau personnage issu de la tribu Thunderfoot, comme un certain T. Hawk.

Elle est cependant loin de partager le gameplay de son illustre comparse puisqu’au lieu d’attraper les ennemis, elle se bat avec deux masses en bois pour lui donner pour ajouter de la puissance à sa grande rapidité et sa capacité à faire des combos. Et si vous y voyez un peu de Talim de SoulCalibur, vous ne serez pas étonnés d’apprendre qu’elle a un lien particulier avec le vent, qui lui sert notamment de guide.

Street Fighter 6 sortira le 2 juin 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC mais on se demande un peu sur quoi le jeu va communiquer d’ici là. Effectivement, avec la vidéo du jour, les 18 personnages du jeu de base ont eu droit à leur bande-annonce et Capcom ne pourra plus compter sur ça. On imagine qu’ils compenseront avec des annonceurs, des bêtas et de nouvelles infos sur le mode World Tour.