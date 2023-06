Stray viendra miauler sur les consoles Xbox dès le 10 août prochain

Ce n’était désormais plus vraiment un secret, on savait que Stray allait bénéficier prochainement d’une sortie sur les consoles Xbox après avoir été réservé au PC et aux consoles PlayStation. Annapurna Interactive a tout de même attendu d’organiser sa propre conférence pour annoncer la nouvelle et c’est désormais officiel : le jeu avec le chat va bientôt se frayer un chemin jusque dans nos Xbox One et Xbox Series.