De l’obscur confinement de la prison à la lumière de l’Extérieur, il n’y a qu’un seul chapitre. Ce douzième et dernier acte de Stray se déroule dans la salle de contrôle de la Cité murée 99, où vous allez pouvoir l’ouvrir et retrouver la liberté.

Déconfinez la ville et atteignez l’Extérieur

Grimpez les escaliers successifs jusqu’à remarquer une grande porte rouge. Hélas, une procédure de confinement est en cours, et il demeure impossible de sortir tant qu’elle reste en vigueur. Cherchez donc la salle de contrôle (« Control Room ») et inspectez l’interface à côté de la porte, en vain. B-12 a besoin de votre aide pour déverrouiller l’accès.

Utilisez le robot rectangulaire derrière vous et amenez le sous le panneau de l’autre côté de la porte. Maintenant, envoyez à nouveau votre compagnon drone sur l’interface d’ouverture et bondissez sur le robot pour aller gratouiller le panneau.

Grâce à votre travail d’équipe, la salle de contrôle s’ouvre. B-12 se rappelle alors du triste passé de l’humanité, de l’épidémie ayant frappé cette ville conçue pour vivre à l’abri de l’Extérieur devenu invivable. Il souhaite plus que jamais ouvrir la ville et transmettre les souvenirs qu’il détient de l’humanité et des gens qu’il aime.

Pour cela, allez au fond de la salle et examinez l’ordinateur central. La ville est bloquée dans un cycle de confinement infini, ce qui explique pourquoi il est impossible pour l’heure de rejoindre l’Extérieur. Allez allumer toutes les lignes d’ordinateurs derrière vous en marchant sur les claviers, et en prenant garde de ne pas éteindre ceux déjà activés. Retournez voir B-12.

Il arrive à mettre sous tension la station de travail, mais elle dispose d’un triple verrouillage. Il faut donc repérer les écrans affichant un cadenas, et réussir à mes pirater pour briser la sécurité de la station.

Un premier écran se trouve à droite de l’ordinateur central. Grimpez sur le panneau de commande juste à côté de l’écran, ouvrez-le avec vos pattes et faites vos griffes dessus. B-12 peut désormais pirater l’écran. Une puissante décharge secoue votre compagnon, mais il vous encourage à continuer la procédure.

À l’opposé, vous discernez le deuxième écran. Faites tomber la planche après être monté sur le gros boîtier. Revenez au sol, et griffez les câbles précédemment cachés par la planche. Piratez l’écran.

Le dernier écran se trouve à droite de la station de travail. Gratouillez le panneau sous la table de commandes et griffez les câbles. Envoyez B-12 pirater l’écran, ce qui le met à terre. La station de travail est désormais déverrouillée et B-12 assure qu’il peut désactiver l’alarme et ouvrir la ville.

Déposez-le sur la station de travail. Malheureusement, notre cher drone doit se sacrifier car l’énergie demandée est bien trop importante. À la suite de cet adieu ô combien déchirant, notre petit père se couche à côté de son ami inanimé pendant que le toit s’ouvre.

La lumière baigne petit à petit la ville, éradiquant tous les Zurks et désactivant les sentinelles. En bref, la ville se déconfine et troque son plafond étoilé artificiel contre un superbe ciel bleu.

Désormais tout seul, il ne vous reste plus qu’à quitter la salle de contrôle, descendre quelques escaliers et franchir la grande porte rouge désormais accessible. Vous voici enfin à l’Extérieur, au terme d’un voyage rempli d’ émotions et de péripéties. Félicitations, vous avez terminé Stray !

Stray est disponible en version numérique sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, et est compris dans l’abonnement PlayStation Plus Extra dès sa sortie. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.