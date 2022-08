Stray : Une formidable opération avec la SPA qui vous permet d’avoir des mods sur des chats à l’adoption

Stray aura sans conteste été l’un des jeux les plus marquants de cet été, notamment grâce à son héros félin qui aura fait pousser beaucoup de « oow, trop mignon ». Et même si le chat que l’on incarne est désormais une vraie star, la communauté PC spécialisée dans les mods s’en est donné à cœur joie avec des mods qui remplaçait ce chat par des chiens (il en faut pour tous les goûts que voulez-vous), ou même par Garfield. On en découvre aujourd’hui 5 autres qui vont bien plus loin que la simple blague, et qui vont peut-être permettre de réaliser une très jolie action.

Du jeu à l’adoption, il n’y a qu’un pas

[1/2] Du jeu vidéo à la réalité, il n’y a parfois qu’une patte ! La SPA s’infiltre dans Stray et met en scène 5 chats de ses refuges dans une incroyable aventure ! Venez incarner Caline, Doc, Zoya, Pastelle et P'tite Crevette grâce à des mods spécialement créés pour l’occasion. pic.twitter.com/YpKtnjwCF0 — La SPA France (@SPA_Officiel) August 23, 2022

Des idées aussi mignonne et utiles que celle-là, on aimerait en voir plus souvent. La SPA dévoile aujourd’hui une opération pas comme les autres qui vous invite à télécharger des mods sur PC pour Stray. Oui oui, la SPA, qui recueille les animaux abandonnés afin de leur donner une seconde chance auprès de familles plus aimantes.

L’association s’est intéresse de près au phénomène Stray et a décidé de s’en servir comme une vraie vitrine pour trouver une famille à cinq chats qui n’attendent que cela. Vous pouvez dès à présent télécharger 5 mods pour le jeu, chacun étant à l’image d’un des chats à l’adoption, et jouer avec eux pendant toute l’aventure. Une opération qui vise avant tout à faire connaître ces chats pour leur trouver rapidement une famille d’accueil, avec un profil détaillé sur le site de SPA, ainsi que la SPA en général, car des milliers d’animaux attendent aujourd’hui de trouver un nouveau foyer.

On ne doute pas que ces cinq chats adorables trouveront rapidement un nouveau toit, et on applaudit l’initiative, aussi ludique qu’utile.